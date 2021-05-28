Мамба выяснила, кто виноват в мифах о блондинках

Совершенно убеждены в том, что блондинки более легкомысленные и непостоянные 30,5% мужчин

Верны ли распространенные мифы о женщинах со светлыми волосами? Этот вопрос решило выяснить приложение для знакомств Mamba, проведя опрос к Международному дню блондинок, который отмечается 31 мая. В ходе опроса подтвердился только один.

Оказывается, джентльмены вовсе не предпочитают блондинок. Во всяком случае – не поголовно, а только 30,5% фокус-группы. Они больше обращают внимание на брюнеток, так ответили 48,4% опрошенных. Есть и те, кто испытывает пристрастие к рыжеволосым красавицам. Таковых оказалось 21,1%.

Совершенно убеждены в том, что блондинки более легкомысленные и непостоянные 30,5% мужчин – пользователей Мамбы. 69,5% справедливо считают, что другой цвет волос не прибавляет даме рассудительности и мудрости.

Если за рулем блондинка, значит, беды не миновать? С этим утверждением не согласились 70% респондентов, заметив, что очень часто женщины любой "масти" вообще водят машину лучше мужчин. И лишь 11% опрошенных считают блондинок плохими драйверами. Остальные мужчины на всякий случай воздержались от ответа.

Существует устоявшееся мнение: блондинки имеют более мягкий характер и их мужчины ведут в ЗАГС гораздо охотнее. 82,5% мужчин готовы поспорить с этим стереотипом. Они убеждены: цвет волос и матримониальные предпочтения – вещи не связанные.

Есть еще один миф: блондинки большие транжиры, чем брюнетки. 74,8% мужчин Мамбы заявили, что легко и красиво промотать состояние способна каждая женщина, точно также и брюнетки, и рыженькие обожают шопинг.

Лишь один стереотип подтвердился: белокурые дамы выглядят более беззащитно, а потому мужчины окружают их большей заботой. Признались в желании заботиться и опекать именно блондинок 63,7% участников опроса.

Единодушное мнение мужчины выразили по вопросу – кто виноват в распространении мифов и стереотипов о блондинках. Кинематограф, Мерилин Монро и ее наивно-сексуальные героини. А уж комедию "Джентльмены предпочитают блондинок" вспомнили 80% опрошенных.