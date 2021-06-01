На концерте в Москве сочинения Бетховена, Пярта, Таривердиева исполнят Rusquartet и испанский органист

На концерте в Москве сочинения Бетховена, Пярта, Таривердиева исполнят Rusquartet и испанский органист
Фото: Пресс-служба
Со времен Гайдна и Моцарта струнный квартет был одним из любимых видов домашнего музицирования

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 6 июня состоится  концерт, в котором  коллектив талантливых исполнителей Rusquartet и испанский органист Даниэль Сальвадор исполнят произведения Людвига ван Бетховена, Арво Пярта и Микаэла Таривердиева.

Со времен Гайдна и Моцарта струнный квартет был одним из любимых видов домашнего музицирования. Участники Rusquartet, являясь страстными поклонниками этого самого уютного жанра классической музыки,на протяжении 20 лет популяризируют его, выступая в лучших залах Москвы и мира. В их летней программе – Квартет № 6 Бетховена и квартет с поэтичным названием "Морские пейзажи" Алексея Шора. Исторический орган собора также будет звучать в этот вечер: в программе сочинения наших старших современников – Арво Пярта и Микаэла Таривердиева.

Бетховен чувствовал, что сочинять струнные квартеты после шедевров Гайдна и Моцарта  непросто, требования публики были высоки. Лишь к 30 годам он решился опубликовать первую квартетную серию. Она получилась изобретательной, традиции предшественников органично соединились с новациями.

Квартет № 6 – это ответ Бетховена "папаше" Гайдну, что особенно слышно в первой части. Но чем дальше, тем ярче проявлялось собственное лицо Бетховена: в выразительной медленной части с ее внезапными контрастами, в эксцентричном Скерцо с "акробатическими" скачками и синкопами и в мощном финале, который предваряет большое медленное вступление под названием "Меланхолия". 

Алексей Шор – удивительная личность. Вундеркинд-математик, он занимался наукой, но в 42 года решил изменить свою жизнь и посвятить себя музыке. Его сочинения продолжают романтические традиции и имеют на редкость счастливую судьбу, они звучат по всему миру в исполнении таких выдающихся музыкантов, как Максим Венгеров, Вадим Репин и многих других. Одним из главных источников вдохновения для Алексея стало Средиземное море: в его квартете "Морские пейзажи" звучат легкий бриз и шторм, волны и солнце – это музыка, которая может быть драматичной, спокойной и нежной. 

С "Морскими пейзажами" прекрасно гармонирует нежно-печальная, чувственная "Ария" из органного концерта "Кассандра" Микаэла Таривердиева. В пару к ней испанский органист Даниэль Сальвадор выбрал впечатляющую пьесу Арво Пярта, который уже много лет остается самым исполняемым композиторов в мире. Сочинение Annumperannum написано в узнаваемой минималистичной манере, принесшей Пярту мировой успех, но композитор не удержался от экспериментов с органом, и слушателей ждут незабываемые впечатления. 

Солисты:

Лауреаты международных конкурсов

Ксения Гамарис, первая скрипка

Анна Янчишина, вторая скрипка

Ксения Жулева, альт

Пётр Каретников, виолончель

титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде

Даниэль Сальвадор, орган (Испания)

В программе:

Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827)
Струнный квартет № 6 си-бемоль мажор 

Арво Пярт (*1935)
Annumperannum для органа соло

Микаэл Таривердиев (1931 – 1996)
Ария из Концерта № 1 для органа

Алексей Шор (*1970)
Струнный квартет "Морские пейзажи"

Начало концерта – в 19:00, Длительность – 1 час 30 минут.

Фото: Пресс-служба

Rusquartet основан в 2001 году, как профессиональный коллектив он сложился в стенах Московской консерватории. Участвовал в мастер-классах лучших российских и зарубежных исполнителей, победитель конкурса к 100-летию со дня рождения Шостаковича (Германия, 2006) и VIII Международного конкурса квартетов имени Д. Шостаковича (Москва, 2008). 

В 2007 г. первым из российских квартетов прошел отбор на Международный конкурс струнных квартетов Банфф (Канада). С тех пор является постоянным участником фестивалей в Канаде. Rusquartet выступает в лучших залах Москвы и мира, в том числе в Большом, Малом, Рахманиновском залах Московской государственной консерватории, Musikverein (Вена).

Помимо классического квартетного репертуара – от Гайдна, Моцарта, Бетховена до Шостаковича, Бартока и Шёнберга, – коллектив пропагандирует музыку современных авторов и редко исполняемые произведения прошлого. Ведет активную просветительскую и благотворительную работу. Гастролирует по России и странам ближнего зарубежья, Монголии, Италии, Испании, Германии, Франции, Канаде, США и Австралии.

Полина ДОРОЖКИНА

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