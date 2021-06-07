В Школе современной пьесы пройдет Летний фестиваль в Зимнем саду

Проект соединяет учебный процесс и профессиональный прокат талантливых студенческих постановок

С 8 по 16 июня 2021 года в театре "Школа современной пьесы" пройдет Летний фестиваль в Зимнем саду. В фестивальную программу вошли лучшие дипломные и курсовые спектакли студентов ВГИКа (мастерская Алексея Учителя) и ГИТИСа (мастерская Иосифа Райхельгауза и мастерская Андрея Кончаловского).

Фестиваль проходит в рамках проекта "Кафедра", который в 2019 году инициирован Московским театром "Школа современной пьесы" и Российским институтом театрального искусства (ГИТИС). Проект соединяет учебный процесс и профессиональный прокат талантливых студенческих постановок.

В рамках проекта зрители уже увидели полноценные спектакли, поставленные студентами мастерской профессора Иосифа Райхельгауза "Фрейд", "Солнечная линия", мастерской профессора Александра Галибина "Игра в преступление. Достоевский" и "Мольер. "Новый" Дон Жуан", студентов мастерской профессора Олега Кудряшова "Кафка. Schloß" и многие другие спектакли. Механизм отбора работ для проекта прост: рекомендация мастера курса ГИТИСа, ВГИКа, Школы-студии МХТ и других театральных вузов Москвы. Мастера отвечают за своих учеников.

"Внутри ГИТИСа, как и любого другого творческого вуза, всегда существует "гамбургский счет". С первого экзамена мы уже знаем, что на таком-то курсе самый интересный студент – X, на другом – актриса Y, а в этой мастерской есть интересный режиссер Z. Наиболее продвинутые театральные зрители не случайно пытаются прорваться в ГИТИС на экзамены, чтобы посмотреть на будущую "звезду" на этапе ее восхода. И потом они рассказывают друг другу, что оценили этих артистов или режиссеров в дипломных работах, когда их еще никто не знал. Поэтому мы решили дать возможность таким зрителям первыми увидеть студенческие работы тех, за кем будущее российского театра. То, что пока видит только кафедра на экзаменах, увидит зритель. И кто-то сохранит программки – будет потом хвалиться перед внуками", – сказал народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра "Школа современной пьесы", профессора кафедры режиссуры ГИТИСа Иосиф Райхельгауз.

Программа фестиваля:

8 июня в 20:00 – Альбер Камю "Недоразумение", режиссер Юлия Шульева (мастерская Андрея Кончаловского, ГИТИС)

"У несчастья всего одно средство перебороть самоё себя, и это средство – трагизм" (А.Камю) Недоразумение за недоразумением складываются в одну большую ошибку. Окунувшись в череду событий, мы сами в праве решить было ли это случайностью.

9 июня в 20:00 – Хольгер Шобер "Черное молоко", режиссер Евгения Тикиджи-Хамбурьян (мастерская Андрея Кончаловского, ГИТИС)

Спектакль "Черное молоко" по пьесе австрийского драматурга Хольгера Шобера рассказывает об осознании немецким подростком-скинхедом и дочерью польского полицейского событий, происходивших в городе Освенцим в период Второй мировой войны. Исторические факты и цифры превращаются в реальные судьбы. Ужас деяний Третьего рейха подростки осознают параллельно: один в лагере смерти, другая – в дневнике своей прабабушки. Спектакль рассказывает о том, как между современными людьми, обожженными последствиями деяний Третьего рейха, образовываются узы дружбы, понимание и удивительное чувствование друг друга.

10 июня в 20:00 – Юрий Клавдиев "Я, пулеметчик", режиссер Иван Рубцов (мастерская Андрея Кончаловского, ГИТИС)

Один человек. Одна жизнь. Одна история. В ней три войны – война за Родину, война за деньги, война за самого себя. Одного героя играют четыре разных актера. Спектакль, который разыгрывается в голове 20-летнего бандита, приставившего пистолет к своему подбородку. В его голове детские воспоминания, где дед рассказывает о войне, переплетаются с недавним прошлым, с его "войной", которая оказывается скорее игрой: взрослые дети с пистолетами, убивают друг друга ради возможности назвать себя самыми крутыми.

11 июня в 20:00 – Федерико Гарсиа Лорка "Дом" по пьесе "Дом Бернарды Альбы", режиссер Иван Рубцов (мастерская Андрея Кончаловского, ГИТИС)

"Дом Бернарды Альбы" пьеса, которую Федерико Гарсиа Лорка напишет незадолго до того, как будет арестован, расстрелян и похоронен в овраге, в двух километрах от небольшого города Фуенте Гранде. В пьесе история испанской семьи, в которой мать после смерти мужа решает, что ее взрослые и созревшие для замужества дочери, чувствуют себя слишком вольно и теперь нуждаются в полном родительском контроле. Пластическо-драматическая фантазия, о том, как людей уничтожает рвущаяся изнутри любовь. Любовь, которая не может найти выход, и тогда человек погибает. Люди строят дома для того, чтобы стены защищали их от ветра, а крыша от дождя, люди закрывают окна и запирают двери. А потом сгорают, потому что домашний очаг стал пожаром.

13 июня в 20:00 – "Вите надо выйти". Экспериментальный спектакль по авторской пьесе студентов Мастерской Алексея Учителя и Алексея Гелейна. Режиссеры: Анастасия Морозова, Рената Джало, Александра Ершова, Рустем Фесак

Витя – обычный подросток. Он любит маму, ходит на митинги, хотя ничего не понимает в политике, пишет модную музыку с единственным другом Антоном, скорбит по хомяку, влюбляется в девочку из лагеря "Заря", впервые пробует водку, после чего умирает. Этот спектакль – скорбь по ушедшим от нас близким и несбывшимся мечтам. Мечтам вырасти, спасти страну, жениться, устроиться на обычную работу, облысеть, написать гениальную картину, построить дом, завести детей, чтобы в конце концов умереть. Постановка состоит из монологов, основанных на документальных историях, отрывка из пьесы Ирины Васьковской "Март", а также сопровождается запахом водки, хрустом огурцов, добрым юмором и размышлениями о том, что нужно ценить настоящее. И любить маму.

15 июня в 20:00 – спектакль "Библейские сюжеты" (режиссерские работы студентов мастерской профессора Иосифа Райхельгауза (ГИТИС).

Спектакль состоит из этюдов будущих режиссеров и актеров мастерской Иосифа Райхельгауза, основанных на текстах из святых книг – Библии, Корана, Талмуда. В своих работах студенты обращаются к Новому и Ветхому заветам, а также произведениям Толстого, Тургенева, Цветаевой, Сурожского.

16 июня в 20:00 – класс-концерт 2 актерского курса ГБПОУ ВО "ВОККИ". "Много ритма из ничего", курс профессора, лауреата премии правительства РФ имени Ф.Волкова – Николая Горохова.

В этом класс-концерте для актерского курса педагогами ставилась задача освоения ритма как одной из главных составляющих дисциплин в технике актера.

Ритм не только организует тело, мысли и чувства, но также позволяет раскрыться творческой индивидуальности. Ритм существует, бьется и стучит в каждом человеке и во всей окружающей нас вселенной. С воспитанием в себе чувства ритма, студенты могут, в хорошем смысле, хулиганить и освобождать свою творческую энергию.

В коротких этюдах и общих связках студенты покажут, как можно выбивать, выстукивать, выколачивать руками и ногами, а также с помощью различных предметов сложные ритмические фразы.

Недаром название концерта "Много ритма из ничего" – перефразирование известной комедии Шекспира – отсылает нас к возможностям человека: фактически "из ничего" создавать музыкальные композиции, используя спичечные коробки, ножи, доски, газеты, пластиковые бутылки, карандаши, ведра, печатные машинки и, конечно, собственное тело.

Будущие актеры пробуют свои возможности во всех видах уличных ритмов. Соединяя свои номера с песнями, пародиями и клоунадой, класс-концерт с помощью ритма превращается не просто в экзамен по мастерству, а в яркое зрелище.