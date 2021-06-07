Целый квартал Буэнос-Айреса появится в Москве

Целый квартал Буэнос-Айреса появится в Москве
Фото: Пресс-служба/Марина Захарова
Иммерсивный ТАНГО ТЕАТР – новый проект от продюсера оперы-променада "Пиковая Дама", художника-постановщика иммерсивного шоу "Вернувшиеся", режиссера, отмеченного ТЭФИ, и команды Tango Banda

Этим летом, начиная с 18 июня и до конца августа, у всех москвичей и гостей столицы появится возможность посетить один из самых удивительных, аутентичных и элегантных городов Южной Америки – Буэнос-Айрес. Важный момент – все это без сложностей с билетами, арендой жилья и не покидая пределов города. Такое путешествие стало возможно благодаря новому иммерсивному проекту ТАНГО ТЕАТР. Ради того, чтобы полностью погрузить гостей в атмосферу настоящей аргентинской милонги, внутри (и даже вокруг!) одного из московских театров были созданы декорации, в точности воссоздающие Сан-Тельмо, знаменитый танго-район Буэнос-Айреса.

  • ТАНГО ТЕАТР – это не просто театр и не просто танцевальное шоу. Это и театр, и танцевальное шоу, и вокальные номера в сопровождении живого танго-оркестра, а еще – удивительная атмосфера, которая перенесет зрителя из Москвы в кафе на одной из аргентинских улиц. Для этого прямо в зрительном зале будут расставлены столики, выставлены аутентичные закуски – тапас, а официант предложит наполнить бокал прекрасным аргентинским вином. Ну а в центре внимания, конечно, – спектакль. Истории любви, рассказанные языком самого яркого, страстного и незабываемого танца на планете – танго.

Фото: Пресс-служба/Марина Захарова

Премьерный показ спектакля "Биение. Сердце. Биение", который увидят гости ТАНГО ТЕАТРА, уже состоялся в марте этого года в Vegas City Hall и собрал множество восторженных отзывов. Над постановкой работал известный режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, лауреат премии ТЭФИ Феликс Михайлов. В спектакле задействованы лучшие танцоры танго – чемпионы мира, России и Европы, призеры международных соревнований, участники мировых чемпионатов, звезды популярного проекта "Танцы на ТНТ", а за живое музыкальное сопровождение отвечает SOLO TANGO ORQUESTA – знаменитый российский танго-оркестр, многократный победитель международных конкурсов.

После премьеры спектакль обрел новую стационарную площадку в Москве – театр "Золотое Кольцо" на севере столицы. Внутри и вокруг помещения были построены роскошные декорации настоящего квартала Буэнос-Айреса, помогающие создать настроение аутентичной аргентинской милонги, на которую собираются опытные и еще совсем юные тангерос, чтобы обсудить последние новости района, обняться и, конечно, исполнить самый эффектный танец любви – танго.

Генеральным спонсором ТАНГО ТЕАТРА выступает образовательно-развлекательная платформа BY, партнер проекта – танцевальные клубы GallaDance.

Фото: Пресс-служба/Марина Захарова

Продюсеры ТАНГО ТЕАТРА продумали много необычных решений. В их числе – летнее кафе прямо внутри зрительного зала, удобная парная рассадка со столиками в амфитеатре (великолепное аргентинское вино и закуски включены в стоимость билета), самый большой, разнообразный и изысканный тапас-бар в России. А еще – уроки танго от профессиональных преподавателей, которые ждут всех желающих после спектакля (и это тоже включено в стоимость билета!). А если погода позволит, то в конце представления двери театра распахнутся и для всех гостей праздника начнется настоящая уличная милонга, как в самом сердце Буэнос-Айреса.

Продюсеры проекта – Влад Давыдов (опера-променад "Пиковая Дама"), Григорий Костюк (театр "Золотое кольцо"). Художник-постановщик – Руслан Мартынов (иммерсивное шоу "Вернувшиеся").

Всем поклонникам современного театра, всем любителям танцев и тем, кто ищет новый качественный культурный досуг в Москве, – рекомендовано к посещению!

ТАНГО ТЕАТР ждет первых гостей 18 июня, ближайшие даты следующих показов: 19, 24, 25, 26 июня. Билеты уже в продаже на сайте tangobanda.ru.

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