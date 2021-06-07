Целый квартал Буэнос-Айреса появится в Москве

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Этим летом, начиная с 18 июня и до конца августа, у всех москвичей и гостей столицы появится возможность посетить один из самых удивительных, аутентичных и элегантных городов Южной Америки – Буэнос-Айрес. Важный момент – все это без сложностей с билетами, арендой жилья и не покидая пределов города. Такое путешествие стало возможно благодаря новому иммерсивному проекту ТАНГО ТЕАТР. Ради того, чтобы полностью погрузить гостей в атмосферу настоящей аргентинской милонги, внутри (и даже вокруг!) одного из московских театров были созданы декорации, в точности воссоздающие Сан-Тельмо, знаменитый танго-район Буэнос-Айреса.
Премьерный показ спектакля "Биение. Сердце. Биение", который увидят гости ТАНГО ТЕАТРА, уже состоялся в марте этого года в Vegas City Hall и собрал множество восторженных отзывов. Над постановкой работал известный режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, лауреат премии ТЭФИ Феликс Михайлов. В спектакле задействованы лучшие танцоры танго – чемпионы мира, России и Европы, призеры международных соревнований, участники мировых чемпионатов, звезды популярного проекта "Танцы на ТНТ", а за живое музыкальное сопровождение отвечает SOLO TANGO ORQUESTA – знаменитый российский танго-оркестр, многократный победитель международных конкурсов.
После премьеры спектакль обрел новую стационарную площадку в Москве – театр "Золотое Кольцо" на севере столицы. Внутри и вокруг помещения были построены роскошные декорации настоящего квартала Буэнос-Айреса, помогающие создать настроение аутентичной аргентинской милонги, на которую собираются опытные и еще совсем юные тангерос, чтобы обсудить последние новости района, обняться и, конечно, исполнить самый эффектный танец любви – танго.
Генеральным спонсором ТАНГО ТЕАТРА выступает образовательно-развлекательная платформа BY, партнер проекта – танцевальные клубы GallaDance.
Продюсеры ТАНГО ТЕАТРА продумали много необычных решений. В их числе – летнее кафе прямо внутри зрительного зала, удобная парная рассадка со столиками в амфитеатре (великолепное аргентинское вино и закуски включены в стоимость билета), самый большой, разнообразный и изысканный тапас-бар в России. А еще – уроки танго от профессиональных преподавателей, которые ждут всех желающих после спектакля (и это тоже включено в стоимость билета!). А если погода позволит, то в конце представления двери театра распахнутся и для всех гостей праздника начнется настоящая уличная милонга, как в самом сердце Буэнос-Айреса.
Продюсеры проекта – Влад Давыдов (опера-променад "Пиковая Дама"), Григорий Костюк (театр "Золотое кольцо"). Художник-постановщик – Руслан Мартынов (иммерсивное шоу "Вернувшиеся").
Всем поклонникам современного театра, всем любителям танцев и тем, кто ищет новый качественный культурный досуг в Москве, – рекомендовано к посещению!
ТАНГО ТЕАТР ждет первых гостей 18 июня, ближайшие даты следующих показов: 19, 24, 25, 26 июня. Билеты уже в продаже на сайте tangobanda.ru.
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