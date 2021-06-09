Disartive представит работы Покраса Лампаса, AES+F и кураторский отбор цифровых художников новой волны

Disartive представит работы Покраса Лампаса, AES+F и кураторский отбор цифровых художников новой волны
Фото: пресс-служба
Насыщенная программа мероприятия включает в себя презентации частных коллекций, аукционы и многое другое

С 23 по 25 июня в рамках ЦИПР пройдет самая масштабная в Восточной Европе офлайн выставка-ярмарка цифрового искусства Disartive. На 11 LED-экранах общей площадью 67,5 м будет показано более 100 работ цифровых художников. Среди хедлайнеров мероприятия – Покрас Лампас, AES+F, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин и многие другие.

Кроме площадки ЦИПРа выставка пройдет в онлайн-формате в галерее "9554" на платформе Cryptovoxels. Куратором виртуальной экспозиции выступит Иван Ващенко – художник, коллекционер и владелец галереи NFT-искусства.

Фото: пресс-служба

"Мы берем на себя ответственность открывать новые имена и увеличивать известность и стоимость художников. Задача Disartive – сформировать вкус и предпочтения на основе работ авторов, у которых уже виден свой стиль и имеются успешные продажи. Например, продажи участников Disartive за последние три месяца составляют 1 миллион 25 тысяч долларов, и мы знаем какие направления наверняка будут востребованы", – рассказала основатель ярмарки Ольга Дворецкая.

Насыщенная программа мероприятия включает в себя презентации частных коллекций, аукционы. А еще презентации стартапов, Collectors room online, воркшоп c бизнесменами и многое другое.

Фото: пресс-служба

В рамках деловой программы состоятся сессии, посвященные развитию рынка современного искусства. В качестве спикеров в них примут участие лидеры арт-сообщества России: заместитель директора ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова, научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея Евгения Сероусова, куратор музея "Гараж" Андрей Мизиано, заведующий отделом современного искусства "Государственного Эрмитажа" Дмитрий Озерков и основатель образовательного проекта MASTERS Полина Бондарева.

Сферу технологий представят лидеры блокчейн и DeFi-рынка: директор биржи Binance в России и Восточной Европе Глеб Костарев, основатель платформы Rarible Александр Сальников, эксперт в инвестициях Леонид Морозовский (RASSVET, BEREZKA DAO), вице-президент по коммуникациям CHATEХ Леонид Бугаев, основатель ярмарки Disartive и Фонда развития культурных ценностей с NFT, RASSVET Ольга Дворецкая, сооснователь BEREZKA DAO и один из наиболее влиятельных лидеров индустрии Роман Кауфман, серийный предприниматель, основатель сервиса Listing Help и конференции Blockchain Life Сергей Хитров.

Фото: пресс-служба

Модератораторами выступят Юрий Синозацкий (куратор Disartive), Ольга Пивень (сооснователь ЦИПР) и Денис Смирнов (блокчейн-евангелист, DAO Rassvet).

На стенде Disartive с гостями будет работать "Клуб коллекционеров цифрового искусства" – точка входа в мир коллекционирования криптоарта и NFT.

Подробнее с расписанием мероприятий, именами художников и деловой программой можно ознакомиться на сайте выставки-ярмарки Disartive.art.

Полина ДОРОЖКИНА

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