В Москве в 28-й раз назвали лауреатов приза "Бенуа де ла Данс"

В Москве в 28-й раз назвали лауреатов приза "Бенуа де ла Данс"
Фото: М. Логинов
Церемония награждения проходила на исторической сцене большого театра

Во вторник, 8 июня, в Москве при поддержке Министерства культуры России на исторической сцене Большого театра в 28-й раз были названы имена лауреатов приза "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Danse).

Шесть работ хореографов были выдвинуты в этом году на приз. Вечером жюри объявило: в номинации "Лучшая работа хореографа" победил Юрий Посохов ("Анна Каренина", Илья Демуцкий. Балет Джоффри, Чикаго).

Солисты девяти ведущих танцевальных коллективов мира боролись в этом году за звание лауреата статуэтки Бенуа. Награда "За лучшую роль танцовщицы" досталась Амандин Альбиссон (заглавная роль, "Кармен", Ж. Бизе, Р. Щедрин/М. Эк. Балет Парижской оперы) и Екатерине Крысановой (заглавная роль, "Жизель", А. Адан/Ж. Коралли, Ж. Перро, М.Петипа в редакции А.Ратманского. Большой театр России). "Лучшим танцовщиком" стал Хесус Кармона ("Игра", Х. Рикуэни/Х. Кармона. Сэдлерс Уэллс, Лондон, Фестиваль Latitude).

Фото: М. Логинов

Свою статуэтку Бенуа получил и премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов, до которого приз добирался 15 лет. "Бенуа де ла Данс" был присужден ему в 2006 году за роль Альберта в балете Венской национальной оперы.

Лауреатами "Бенуа 2021" также стали художница Тасита Дини композитор Томас Адес.

Приз "За жизнь в искусстве" в этом году присужден выдающемуся британскому танцовщику Энтони Доуэллу.

Фото: М. Логинов

Звезде мирового балета, народной артистке России, прима-балерине Большого театра и этуаль театра Ла-Скала Светлане Захаровой посол Италии в России Паскуале K.Терраччано лично вручил российско-итальянский приз Бенуа-Мясин.

В состав жюри этого года вошли Юрий Григорович, Светлана Захарова, Якопо Годани, Хоакин Де Люс, Элизабет Платель, Синь Лили, Эшли Уитер, Эдуард Уотсон.

Во второй части вечера – гала-концерте номинантов приза – было много мировых и российских премьер, в том числе новые работы хореографов Марко Гёкке, Андрея Кайдановского и Юрия Посохова. Солистка балета Дрезден-Франкфурт Анне Юнг с партнером исполнила дуэт в хореографии Якопо Годани.

Фото: М. Логинов

Соло в своей хореографии представил танцор фламенко Хесус Кармона, основатель труппы "Компания Хесуса Кармоны". Лауреат "Бенуа де ла Данс" Леонид Сарафанов показал "Почти дуэт" в хореографии Гентиана Доды, это была мировая премьера.

Прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова и Давид Мотта Соарес исполнили Па де де из второго акта балета "Жизель" в редакции А. Ратманского. Прима-балерина Нью-Йорк Сити балета Сара Мёрнс представила свою номинацию – соло в постановке Мёрса Кэннингхэма.  А солист балета Земпер-оперы Хон Вальехо показал номер "Вернись" в хореографии Гойо Монтеро.

Полина ДОРОЖКИНА

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