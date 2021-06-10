СДК "Гарант" открыла витрину паевых инвестиционных фондов

СДК "Гарант" открыла витрину паевых инвестиционных фондов
С ее помощью частные инвесторы смогут самостоятельно выбрать площадки для инвестиций

СДК "Гарант" в партнерстве с ведущими российскими управляющими компаниями разработала витрину продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления СДК Гарант. Инвестиции. Она была официально представлена в рамках ежегодной конференции НАУФОР для управляющих компаний и специализированных депозитариев "Рынок коллективных инвестиций" 9 июня 2021 года.

Пользователи сервиса смогут получить всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений, в том числе сравнить данные о доходности фондов ведущих управляющих компаний, узнать про объекты инвестиций, уточнить стоимость пая и размер минимальных инвестиций.

Сейчас на витрине представлены 39 паевых фондов шести управляющих компаний: КСП Капитал УА, УК "ОТКРЫТИЕ", УК "ПРОМСВЯЗЬ", УК "Система Капитал", УК "Ингосстрах-Инвестиции", УК "Апрель Капитал". Но их количество будет увеличиваться.

Планируется, что в будущем инвесторы смогут совершать сделки с паями непосредственно на самой платформе. Таким образом, в перспективе на базе витрины будет развернут полноценный маркетплейс продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления. Особое внимание при этом будет уделено скорости совершения сделок и минимизации количества действий для совершения операций со стороны инвестора.

Николай ВИКТОРОВ

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