На летнем музыкальном фестивале "Лето в соборе" прозвучат "Времена года: Вивальди - Пьяццолла"

На летнем музыкальном фестивале "Лето в соборе" прозвучат "Времена года: Вивальди - Пьяццолла"
Фото: пресс-служба
Великолепный орган собора тоже зазвучит в этот вечер

В московском Соборе святых Петра и Павла 12 июня в рамках летнего музыкального фестиваля "Лето в соборе" фонда Collegium Musicum пройдет концерт "Времена года: Вивальди – Пьяццолла". В вечере примут участие лауреаты международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Иван Царев (орган) и Московский струнный оркестр.

"Времена года" Вивальди и Пьяццоллы – два взгляда на мир, которые разделяет 250 лет. Вместе они позволяют ощутить, каким видел круговорот жизни человек Высокого барокко, а каким – наш старший современник. Великолепный орган собора тоже зазвучит в этот вечер: один из главных органных шедевров И.С. Баха исполнит молодой виртуоз Иван Царев.

Цикл Антонио Вивальди – философское размышление, мастерский иллюстрированный "календарь" и "обзорная экскурсия" по четырем регионам Италии. "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы – лирическая сюита о чувствах и судьбах маленького человека в большом городе. А если их перемешать, то получится захватывающая дух машина времени.

Два цикла "Времен года", каждый из которых завоевал огромную популярность  во всем мире – эффектное сочетание. Несмотря на свою очевидность, оно не перестает пользоваться успехом. Вместе эти два цикла исполняли и записывали скрипачи экстра-класса, лучшие оркестры мира. Чем так всех покоряет эта музыка?

Во-первых, это подлинные шедевры мастерски написанные, играть такую музыку – сплошное удовольствие. Многообразие настроений, яркая палитра выразительных красок и виртуозные партии солирующей скрипки и оркестра – все это заставляет исполнителей вновь и вновь обращаться к этой музыке, пытаться открыть ее заново.

Фото: пресс-служба

Но великая музыка требует безупречного исполнения. И находит его в лице блистательного скрипача-виртуоза Константина Казначеева, обладающего фантастической техникой и артистической харизмой.

Вместе с ним эту программу представляет Московский струнный оркестр. Это уникальное содружество музыкантов-солистов, которые прекрасно знают, как играть по непростым, но прекрасным правилам, установленным Вивальди. Не менее эффектно играет оркестр "Времена года" Пьяццоллы, и остается только удивляться, откуда у музыкантов наших широт такое обостренное чувство танго и южноамериканских страстей.

Слушателей также ждет встреча с потрясающим историческим органом собора. Лауреат крупнейших российских органных конкурсов, яркий молодой музыкант Иван Царев выбрал грандиозное творение Баха – Пассакалию до минор. Взяв в качестве "кирпичика" четыре такта из мессы французского композитора Андре Резона, Бах создал величественное звуковое "здание", которое справедливо считается одним из его лучших творений и по праву входит в золотой фонд мировой музыкальной культуры.

В программе:

Антонио Вивальди (1678 – 1741)

"Времена года", цикл из четырех концертов для скрипки и струнного оркестра

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Пассакалия до минор, BWV 582

Астор Пьяццолла (1921 – 1992)

"Времена года в Буэнос-Айресе"

Начало концерта – в 18:00. Длительность – 2,5 часа.

Билеты – https://collegiummusicum.ru/.

Полина ДОРОЖКИНА

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