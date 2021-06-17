В Москве устроят ночную иммерсивнаую экскурсию-перформанс "МХАТовская пауза"

Зрители смогут пройтись по закулисью и увидеть уникальные режиссерские работы, став при этом участниками психологического действа

МХАТ имени М. Горького запустил новый эксперимент. Уже 25 и 26 июня в театре устроят ночную иммерсивную экскурсию-перформанс "МХАТовская пауза" .

Это уникальный формат, где зрителю предоставляется возможность пройтись ночью по закулисью и увидеть уникальные режиссерские работы, став при этом участниками психологического действа.

В неожиданных местах маршрута зрители попадут на перформансы, поставленные совершенно разными режиссерами, хореографами и художниками. Каждый из них уникален и играется лишь один раз, только для одного путешествия. Но все они – это размышления на тему МХАТовской паузы: что такое паузы и как мы их воспринимаем.

"МХАТовская пауза" – это время остановиться, замереть и внимательно посмотреть на то, что нас окружает. "МХАТовская пауза" – это игра со зрительским восприятием, где никто не знает, чем закончится ночное путешествие.

Зрители совершат путешествие по ночному театру в сопровождении актеров МХАТа имени М. Горького – Николая Коротаева и Александра Карпенко. Никто не знает театральный мир изнутри лучше, чем актеры.

Режиссеры ночных перфомансов – Виталий Таныгин, Габбилен Галычев, Дмитрий Минчёнок, Евгения Миляева, Banzay.

Продолжительность – 1 час 30 мин.

Стоимость билетов – 5 тыс. рублей

http://www.mxat-teatr.ru/repertoire/mxatovskaiy_pause/