В одном концерте будет собрана уникальная коллекция сочинений – от средневековых рукописей до произведений наших современников

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 20 июня в рамках фестиваля "Лето в соборе" пройдет органный концерт. Гостей вечера ждет захватывающее путешествие, где всего за полтора часа каждый сможет услышать, как менялся музыкальный мир и сам орган на протяжении семи столетий.

Испанский органист Даниэль Сальвадор вновь соберет в одном концерте уникальную коллекцию сочинений – от средневековых рукописей до музыки наших современников. Слушателей ждет много сюрпризов: произведение испанского органиста, воспитателя будущего императора Филиппа II, пьеса для механического органа и грандиозные органные сочинения ХХ века, которые заставят поверить, что орган – это музыка открытого космоса.

Рассказ начнется в средневековых Англии и Германии с пьес из старинных кодексов. Продолжится он в Испании музыкой крупнейшего органиста и композитора эпохи Возрождения Антонио де Кабесона (он служил при дворе короля Карла V и воспитывал императора Филиппа II) и самобытной органной музыкой Польши. Мостик от Возрождения к барокко перекидывает великий нидерландский мастер Ян Питерсзон Свелинк, которым так восхищались, что называли "амстердамским Орфеем".

Приятные сюрпризы ждут любителей барочной культуры. Помимо Баха, чья музыка обязательно прозвучит, Сальвадор предлагает вспомнить двух великих органистов добаховского периода – итальянца Джироламо Фрескобальди и француза Николя де Гриньи.

О славе и величии первого говорит тот факт, что с 1608 года до самой смерти он занимал пост органиста собора святого Петра в Риме, где послушать его игру собирались до 30 тысяч человек. Второй – знаменитый органист собора в Реймсе, сочинениями которого восхищались далеко за пределами Франции, их собственноручно переписывал Иоганн Себастьян Бах.

На пути к романтизму слушатели встретятся с музыкой для механического органа в часах. Такие инструменты были популярны во времена венских классиков, для них писали и Гайдн, и Моцарт, и Бетховен. Даниэль Сальвадор выбрал знаменитую пьесу Моцарта. Западный романтизм представлен сонатой Феликса Мендельсона, музыканта, вернувшего орган в сферу интересов композиторов первого ряда, и чудесной миниатюрой русского князя Владимира Одоевского – одного из главных пропагандистов Баха и органной музыки в России XIX века.

Орган ХХ века – это целый мир, и Сальвадор хочет показать, насколько разным, непостижимым он может быть. Поэтому заключительную часть программы он составил из максимально контрастных произведений: трансцендентного, мистического "Явления вечной Церкви" великого мастера Оливье Мессиана; строгой, написанной по законам средневековой мессы пьесы Арво Пярта Annumperannum; виртуозной и эффектной концертной "Гэльской токкаты" Ханса-Андре Штамма.

Даниэль Сальвадор – один из самых ярких органистов своего поколения, виртуоз, просветитель и блестящий знаток органной музыки. Это музыкант, обладающий мощным артистическим темпераментом, безукоризненной техникой и глубоким пониманием органных традиций разных стран и эпох. Каждый его концерт – это возможность войти в огромный мир органной музыки желанным гостем. Уникальные программы Сальвадора – идеальный вариант для тех, кто хочет начать знакомство с органом, но при этом они всегда интересны знатокам и ценителям музыки.

Начало концерта – в 19:00



Билеты – https://collegiummusicum.ru/.

В программе:

Робертсбриджский кодекс (ок. 1330 – 1360, Англия)

Estampie (Эстампида)

Буксхаймская органная книга (ок. 1460, Германия)

Die Süß Nachtigal ("Сладкий соловей")

Миколай из Кракова (1488 - 1550, Польша)

Hajducki ("Гайдуки")

Антонио де Кабесон (1510 – 1566, Испания)

Diferencias sobreel cantollano del cavallero (Вариации на тему "Песнь о рыцаре")

Ян Питерсзон Свелинк (1562 – 1621, Нидерланды)

Ballodel Granduca ("Танец Великого Герцога")

Джироламо Фрескобальди (1583 – 1643, Италия)

Бергамаска

Николя де Гриньи (1672 – 1703, Франция)

Récit de tierce en taille (Gloria, de la Messe du Premier livred’orgue)

Речитатив терции (Gloria из Мессы Первой органной книги)

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750, Германия)

Токката и фуга ре минор, BWV 565

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791, Австрия)

Andante фа мажор для механического органа, K 616

Феликс Мендельсон (1809 – 1847, Германия)

Соната для органа №3 ля мажор, соч. 65/3, 1-я часть Conmotomaestoso

Владимир Одоевский (1803 – 1869, Россия)

"Молитва без слов"

Оливье Мессиан (1908 – 1992, Франция)

Apparitiondel’Égliseéternelle ("Явление вечной Церкви")

Арво Пярт (*1935, Эстония)

Annumperannum ("Год за годом")

Ханс-Андре Штамм (*1958, Германия)

Toccatagaelica ("Гэльская токката")