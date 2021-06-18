В Москве совершат променад по истории европейской органной культуры

В Москве совершат променад по истории европейской органной культуры
Фото: Пресс-служба
В одном концерте будет собрана уникальная коллекция сочинений – от средневековых рукописей до произведений наших современников

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 20 июня в рамках фестиваля "Лето в соборе" пройдет органный концерт. Гостей вечера ждет захватывающее путешествие, где всего за полтора часа каждый сможет услышать, как менялся музыкальный мир и сам орган на протяжении семи столетий.

Испанский органист Даниэль Сальвадор вновь соберет в одном концерте уникальную коллекцию сочинений – от средневековых рукописей до музыки наших современников. Слушателей ждет много сюрпризов: произведение испанского органиста, воспитателя будущего императора Филиппа II, пьеса для механического органа и грандиозные органные сочинения ХХ века, которые заставят поверить, что орган – это музыка открытого космоса.

Рассказ начнется в средневековых Англии и Германии с пьес из старинных кодексов. Продолжится он в Испании музыкой крупнейшего органиста и композитора эпохи Возрождения Антонио де Кабесона (он служил при дворе короля Карла V и воспитывал императора Филиппа II) и самобытной органной музыкой Польши. Мостик от Возрождения к барокко перекидывает великий нидерландский мастер Ян Питерсзон Свелинк, которым так восхищались, что называли "амстердамским Орфеем".

Фото: Пресс-служба

Приятные сюрпризы ждут любителей барочной культуры. Помимо Баха, чья музыка обязательно прозвучит, Сальвадор предлагает вспомнить двух великих органистов добаховского периода – итальянца Джироламо Фрескобальди и француза Николя де Гриньи.

О славе и величии первого говорит тот факт, что с 1608 года до самой смерти он занимал пост органиста собора святого Петра в Риме, где послушать его игру собирались до 30 тысяч человек. Второй – знаменитый органист собора в Реймсе, сочинениями которого восхищались далеко за пределами Франции, их собственноручно переписывал Иоганн Себастьян Бах.

Фото: Пресс-служба

На пути к романтизму слушатели встретятся с музыкой для механического органа в часах. Такие инструменты были популярны во времена венских классиков, для них писали и Гайдн, и Моцарт, и Бетховен. Даниэль Сальвадор выбрал знаменитую пьесу Моцарта. Западный романтизм представлен сонатой Феликса Мендельсона, музыканта, вернувшего орган в сферу интересов композиторов первого ряда, и чудесной миниатюрой русского князя Владимира Одоевского – одного из главных пропагандистов Баха и органной музыки в России XIX века.

Орган ХХ века – это целый мир, и Сальвадор хочет показать, насколько разным, непостижимым он может быть. Поэтому заключительную часть программы он составил из максимально контрастных произведений: трансцендентного, мистического "Явления вечной Церкви" великого мастера Оливье Мессиана; строгой, написанной по законам средневековой мессы пьесы Арво Пярта Annumperannum; виртуозной и эффектной концертной "Гэльской токкаты" Ханса-Андре Штамма.

Фото: Пресс-служба

Даниэль Сальвадор – один из самых ярких органистов своего поколения, виртуоз, просветитель и блестящий знаток органной музыки. Это музыкант, обладающий мощным артистическим темпераментом, безукоризненной техникой и глубоким пониманием органных традиций разных стран и эпох. Каждый его концерт – это возможность войти в огромный мир органной музыки желанным гостем. Уникальные программы Сальвадора – идеальный вариант для тех, кто хочет начать знакомство с органом, но при этом они всегда интересны знатокам и ценителям музыки. 

Начало концерта – в 19:00

Билеты – https://collegiummusicum.ru/.

В программе:

Робертсбриджский кодекс (ок. 1330 – 1360, Англия)

Estampie (Эстампида)

Буксхаймская органная книга (ок. 1460, Германия)

Die Süß Nachtigal ("Сладкий соловей")

Миколай из Кракова (1488 -  1550, Польша)

Hajducki ("Гайдуки")

Антонио де Кабесон (1510 – 1566, Испания)

Diferencias sobreel cantollano del cavallero (Вариации на тему "Песнь о рыцаре")

Ян Питерсзон Свелинк (1562 – 1621, Нидерланды)

Ballodel Granduca ("Танец Великого Герцога")

Джироламо Фрескобальди (1583 – 1643, Италия)

Бергамаска

Николя де Гриньи (1672 – 1703, Франция)

Récit de tierce en taille (Gloria, de la Messe du Premier livred’orgue)

Речитатив терции (Gloria из Мессы Первой органной книги)

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750, Германия)

Токката и фуга ре минор, BWV 565

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791, Австрия)

Andante фа мажор для механического органа, K 616

Феликс Мендельсон (1809 – 1847, Германия)

Соната для органа №3 ля мажор, соч. 65/3, 1-я часть Conmotomaestoso

Владимир Одоевский (1803 – 1869, Россия)

"Молитва без слов"

Оливье Мессиан (1908 – 1992, Франция)

Apparitiondel’Égliseéternelle ("Явление вечной Церкви")

Арво Пярт (*1935, Эстония)

Annumperannum ("Год за годом")

Ханс-Андре Штамм (*1958, Германия)

Toccatagaelica ("Гэльская токката") 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Турция готовит военный плацдарм у границ России

Входящая в НАТО страна усиливает давление на Москву с юга

"Чрезвычайная ситуация": Лукашенко рискует проиграть войну Западу

Батька допускает много ошибок в своей политике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1670 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей