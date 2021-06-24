B-Tuning: жара на этапе СМП РСКГ в Нижнем Новгороде

B-Tuning: жара на этапе СМП РСКГ в Нижнем Новгороде
Фото: пресс-служба B-Tuning Pro Racing Team

Нижегородское кольцо принимало второй этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), который прошел по изнуряющей жаре. Столбики термометров поднимались выше 30 градусов в тени. Трудно представить, каково в таких условиях приходилось гонщикам в огнеупорных комбинезонах в закрытых кузовах своих машин. Андрей Севастьянов, руководитель и пилот команды B-Tuning Pro Racing Team, рассказывает: "Погодные условия для всех участников, конечно, были очень сложными. В 34 градуса даже просто надевать комбинезон тяжело, а думать о том, что сейчас надо в этот парник залезть и провести 22 круга на пределе... Моторы греются, машины кипят, не справляются системы охлаждения. Это очень жарко для гоночного двигателя. Резина тоже плыла, многие испытывали проблемы с тем, чтобы сохранить её в рабочем состоянии до финиша. Впрочем, у меня с ней сложностей не возникало".

Жаркой была не только погода, но и события, происходившие на трассе. В объединенных заездах Туринг-Лайт и S1600 стартовало 39 пилотов! Естественно, что при таком количестве машин не всем удавалось найти себе место на трассе. Оба гоночных заезда изобиловали борьбой и контактами. "Очень насыщенно. 39 машин на круге, в обеих гонках не было сейфти-каров и рестартов, то есть от старта до финиша – в полной нагрузке. Нижний вообще рулежный, здесь некогда отдохнуть – все время нужно куда-то поворачивать. А еще и огромное количество машин S1600, которые мы догоняли на круг. У ребят своя гонка, они тебя зачастую и не видят – там зеркала уже сломаны, они удивляются, что их обходят какие-то машины, не догадываясь о том, что у нас идет борьба за призовые места", – делится эмоциями Андрей. "В первой гонке достаточно долго удерживал свою позицию, был отличный темп и даже запас в пределах 3-4 секунд от преследовавшего меня соперника, но потом мы догнали автомобили класса S1600, и в стартовом повороте я вежливо уступил Татьяне Елисеевой, нашей любимой гонщице, потому что у нее своя гонка, она тоже боролась. Чуть-чуть перетормозил, чтобы не было контакта с её автомобилем, и это стоило мне позиции, потому что сразу же этим воспользовался Панфилов и пролез. Финишировал пятым, но при том количестве обгонов, которое было в нашей гонке, это тоже хорошо."

Вторую гонку Севастьянов тоже провел в высоком темпе, но её исход во многом решил случай. "Стартовал с пятого места. В течение четырех кругов сразу же пытался отвоевать максимальное количество позиций, удалось вырваться в лидирующую группу, и вскоре я увидел возможность пролезть мимо двух автомобилей. Использовал это на стартовой прямой, но в зоне торможения произошел контакт, потому что один из автомобилей Лада оказался в "коробочке". Естественно, мы все потеряли свой темп и в момент пропустили целую группу соперников, которые все это время ждали, пока кто-то из нас допустит ошибку. В результате снова финишировал на пятом месте, но позже получил штраф и откатился на восьмое".

Этот штраф Андрей считает по меньшей мере спорным: "В течение целых 4,5 часов коллегия спортивных комиссаров пересматривала результаты заезда, меня вызывали для объяснения ситуации. Я изложил свою точку зрения, но в итоге судьи приняли решение наказать меня за такую самоуверенную езду и такое поведение на трассе, которое они сочли некорректным по отношению к другим участникам. Но, собственно говоря, объяснять там нечего. Я использовал единственный шанс, который появился, и сразу же, без контакта с другими автомобилями, вышел лучше на стартовую прямую и еще до зоны торможения объехал обоих. Считаю, что маневр был правильный, в следующий раз совершу точно такой же, даже не раздумывая, потому что это именно то, что называется мастерством в управлении автомобилем – найти возможность, получить преимущество и реализовать его."

В целом этап получился рабочим, несмотря на сложные погодные условия и перенесенную недавно болезнь. "Доволен собой. Скорость есть, машина не подвела, команда молодцы, выглядели мы ярко. В таблице сезона удалось подняться на пару позиций выше. По физике после болезни было сложно, но я справился. На финише, после 22 кругов, выглядел лучше, чем 19-летние парни, которые в S1600 выступают. Будем готовиться к Игоре и там уже более уверенно и агрессивно показывать свою скорость. По результатам квалификации видно, что темп у меня высокий. Ну а спортивные ситуации разные возникают. Думаю, что нам надо усилить команду и начать выигрывать, поэтому работаем над тем, чтобы иметь возможность вывести на старт дополнительный автомобиль."

Сезон СМП РСКГ продолжится 24-25 июля на самом новом автодроме страны – Игора Драйв под Санкт-Петербургом. Это быстрая трасса, где потребуется мощный мотор, поэтому уже сейчас команда B-Tuning начала работу над перенастройкой машины. 

Итоги второго этапа СМП РСКГ:

Туринг:

  1. Дмитрий Брагин
  2. Павел Кальманович
  3. Кирилл Ладыгин

Туринг-Лайт:

  1. Андрей Радошнов
  2. Иван Чубаров
  3. Роман Голиков
  4. Андрей Севастьянов

Суперпродакшн:

  1. Вадим Антипов
  2. Владимир Шешенин
  3. Дмитрий Лебедев

S1600:

  1. Василий Владыкин
  2. Егор Санин
  3. Михаил Симонов

S1600 Юниор:

  1. Артем Антонов
  2. Тимофей Буянов
  3. Марк Мецкер

GT4:

  1. Сергей Столяров
  2. Денис Ременяко
  3. Марат Хайров

Спортпрототип CN:

  1. Татьяна Добрынина
  2. Сергей Иевлев
  3. Юрий Суняев
Роман ИГНАТОВ

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