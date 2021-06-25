Объявлены победители премии «В союзе слова и добра»

Награды были вручены победителям сразу за два года - 2019 и 2020-й

15 июня 2021 года в отеле "Балчуг Кемпински Москва" состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса "В союзе слова и добра", учрежденного благотворительным фондом "Линия жизни" и фондом "Академия Российского телевидения".

В этом году жюри и экспертный совет конкурса отбирал в финал работы сразу за два года: 2019 и 2020. Премия присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России в 9 номинациях и проводится с 2012 года.





Торжественную церемонию открыли президент фонда "Линия жизни", лауреат Госпремии в сфере благотворительной деятельности Фаина Захарова и генеральный директор фонда "Академия Российского телевидения", заслуженный работник культуры Этери Левиева. Они поприветствовали собравшихся в зале финалистов и гостей. Вели торжественную церемонию – корреспондент программы "Время" на Первом канале Кристина Левиева и член Академии Российского телевидения, ведущий программы "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ" Антон Привольнов. На вручении были объявлены сразу 18 победителей.

Награждали победителей конкурса член Академии Российского телевидения, ведущий Первого канала Александр Смол; актриса шоу "Уральские пельмени" Илана; исполнительный продюсер церемоний открытия и закрытия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр, член попечительского совета фонда "Линия жизни" Андрей Насоновский; актриса театра и кино, телеведущая, журналистка Татьяна Веденееева; ведущий информационной программы "Сегодня" телеканала НТВ Владимир Чернышов; член Общественной палаты РФ, член попечительского совета фонда "Линия жизни", лауреат Госпремии за правозащитную деятельность Елена Тополева-Солдунова; журналист, соведущая программы "Ты Супер!" на телеканале НТВ Анастасия Пак; член Академии Российского телевидения, кинорежиссер, продюсер Игорь Угольников и многие другие.





ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ "В СОЮЗЕ СЛОВА И ДОБРА" ЗА 2019 ГОД:

НОМИНАЦИЯ: Телеканал/ ТВ-программа

Волонтеры. Цикл программ, телеканал "Живая Планета", г. Москва

НОМИНАЦИЯ: Радиостанция

"Территория тепла". Сюжет для "Радио Регион", "Радио России – Томск", г. Томск

НОМИНАЦИЯ: Периодическое издание

"Дом, где согреют", Российская Газета, г. Ростов-на-Дону. Волгодонск

Автор текста: Макашова Ирина Валентиновна

НОМИНАЦИЯ: СМИ, обеспечивающее рекламно-информационную поддержку благотворительным проектам.

"Как жить с синдромом Дауна?". Издание Snob.ru г. Москва (медиапроект "Сноб")

Материал подготовлен редакцией совместно с блогером с синдромом Дауна Владом Ситдиковым

Автор текста: Саша Чернякова и Влад Ситдиков

НОМИНАЦИЯ: Информационное агентство

"Неопалимая купина" МАУ "Серпуховское информационное агентство", г. Серпухов

Автор текста: Акинфеева Олеся Александровна

НОМИНАЦИЯ: Интернет-портал

"20 лет на улице – как бывший бездомный стал экскурсоводом", сайт Москва 24

Автор текста: Федотов Анатолий Александрович

НОМИНАЦИЯ: Корпоративное СМИ

"Дорога добра", газета "Гудок" (корпоративное издание ОАО "РЖД"), г. Новосибирск

Автор текста: Матвеев Александр Игоревич

НОМИНАЦИЯ: Digital проект

"ШИЕС", блог на канале Youtube Varlamov

Автор текста: Варламов Илья Александрович

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ "В СОЮЗЕ СЛОВА И ДОБРА" ЗА 2020 ГОД:

НОМИНАЦИЯ: Телеканал/ ТВ-программа

"Волонтеры в белых халатах" АО "Первый канал", программа "Доброе утро"

НОМИНАЦИЯ: Радиостанция

"Аутизм: мифы и реальность" ГТРК "Новосибирск", "Вести ФМ", г. Новосибирск

Автор репортажа: Уваров Петр Александрович

НОМИНАЦИЯ: Периодическое издание

"Мне не стать своим в классе, пока мама носит на руках!" газета "Комсомольская правда", г. Москва.

Автор текста: Танькова Ярослава

НОМИНАЦИЯ: СМИ, обеспечивающее рекламно-информационную поддержку благотворительным проектам

"Такие дела" АНО Информационный портал "Такие дела"

Создатель информационного портала: Дмитрий Алешковский

НОМИНАЦИЯ: Информационное агентство

"Сходи помой полы в "красной" зоне!" Я помыла" Одна смена волонтера в ковидной реанимации ТАСС, г. Москва

Автор текста: Волкова Бэлла

НОМИНАЦИЯ: Интернет-портал

"Чужих "пропаж" не бывает" сетевое издание "Вечерний Магадан"

Автор текста: Мифтахутдинова Наталья Альбертовна

НОМИНАЦИЯ: Корпоративное СМИ

"Год языков" Корпоративное издание "Вести "Сахалин Энерджи", г. Южно-Сахалинск

Автор текста: Семитко Марина Васильевна

НОМИНАЦИЯ: Digital проект

Подкаст "Одни плюсы" Тайга.инфо, Г. Новосибирск

Авторы проекта: Маргарита Логинова, Глеб Лиманский.

Специальный приз жюри "За личный вклад" в 2019 году получил "Телеканал 360" за систематическое освещение благотворительности и волонтерской деятельности в эфире телеканала.

За 2020 год награда "За личный вклад" была присуждена Марьяне Анатольевне Лысенко, главному врачу "Городской клинической больницы № 52". Собравшиеся на премии стоя поздравили представителей московской больницы, работавших на передовой во время эпидемии COVID-19 в 2020 году.

Перед началом церемонии вручения гостей ждала персональная выставка юной художницы Сони Станкевич. "Планета номер семь и ее обитатели" – это трогательный̆ манифест зарождающегося экологического мышления, в основе которого лежит понимание ценности всех элементов Земли и ощущение ответственности за последствия своих действий на планете.

Гости вечера: политический обозреватель телеканала Russia Today Александр Гурнов; директор музея "Космонавтики" Наталья Артюхина; основатель академии "Счастья" Юлия Брук; основатели Рыбаков фонд супруги Игорь и Екатерина Рыбаковы; заместитель руководителя компании "Россотрудничество", профессор Европейской академии информатизации и доцент Российской академии наук Дмитрий Поликанов; актриса театра МХАТ Ирина Рудоминская и многие другие.

Градус праздничной церемонии поддерживали артисты, представляющие новое поколение российской эстрады – темпераментная Мари Карне, неподражаемая Лена Максимова, гитарист-импровизатор Андрей Ден, а также победительница самого престижного конкурса пианистов в Лидсе (Англия) Анна Цыбулева и выпускник Венской консерватории Владимир Меркулов.