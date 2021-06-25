Саундтреки на органе: «Солярис», «Зеркало», «Интерстеллар»

Саундтреки на органе: «Солярис», «Зеркало», «Интерстеллар»
В программе - музыка из многих известных кинофильмов

26 июня в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в рамках фестиваля "Лето в соборе" состоится концерт солиста Белгородской государственной филармонии Тимура Халиуллина (орган). На вечере прозвучат саундтреки из известных фильмов, таких как "Солярис", "Зеркало", "Интерстеллар".

Идею этой программы Тимуру подсказали сами слушатели. Она уже с успехом звучала в разных городах России, а теперь порадует и столичную публику. На историческом органе собора один из самых харизматичных российских органистов исполнит классические произведения, которые стали саундтреками, а также музыку, написанную специально для кинофильмов.

Тимур как-то признался в интервью, что не смотрел "Звездные войны", пока дети не попросили его сыграть музыку из знаменитой киноэпопеи. Тогда он посмотрел все части фильма и переложил для органа все музыкальные темы. Но не только дети, взрослые тоже часто хотят услышать на органе музыку из популярных фильмов. Тимур с радостью на эти просьбы откликается, потому что считает, что переложения саундтреков раскрывают новые черты и органа, и самой музыки. Кроме того, такие программы всегда идут на пользу продвижению органной культуры. "Многие видят в афише “Игру престолов”, приходят и узнают серьезную музыку, начинают любить, слушают", – с радостью замечает органист. 

Хотя для многих "Король инструментов" ассоциируется в первую очередь с церковной музыкой и серьезным жанрами, история его взаимоотношений с кино – давняя и насыщенная. В начале ХХ века, в эпоху немого кинематографа, именно орган стал идеальным звуковым сопровождением для кинопоказов: благодаря богатству и разнообразию тембров этого инструмента всего один человек мог создавать невероятно разнообразный и впечатляющий саундтрек к любой картине. Сегодня эти традиции возрождаются.

В концерте Тимура Халиуллина встречаются классика и современность, академическая и популярная культуры. Гениальный Бах не мог вообразить, что его сочинения будут украшать шедевры мирового кинематографа: знаменитая Токката и фуга ре минор звучит во многих фильмах, от "Авиатора" до "Тома и Джерри", хоральная прелюдия "Взываю к тебе, Господи" стала лейтмотивом и душой "Соляриса" Тарковского, в его же "Зеркале" мы слышим лютеранский хорал "Старый год уходит". С другой стороны, органу оказывается подвластна любая музыка, которая создается с использованием всех современных ресурсов для высокобюджетных фильмов – от "Гарри Поттера" и "Пиратов Карибского моря" до "Интерстеллара и "Игры престолов".

В программе: музыка из фильмов "Солярис", "Зеркало", "Ирония судьбы", "Мой ласковый и нежный зверь", "Миссия невыполнима", "Гарри Поттер", "Интерстеллар", "Пираты Карибского моря" и др.

Начало в 21:00

Билеты: https://collegiummusicum.ru/

Ангелина СОРОКИНА

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