Все кантаты Баха с Романом Насоновым

4 июля в рамках фестиваля "Лето в соборе" в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет концерт цикла "Все кантаты Баха", "Бах в Лейпциге: парные кантаты" (продолжение). В концерте примут участие титулярный органист Папской Базилики св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор (орган), ансамбль старинной музыки Collegium Musicum под управлением худрука и дирижера Олега Романенко и российский музыковед, доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории Роман Насонов.

Четвертый сезон Фонд Collegium Musicum продолжает грандиозный проект, в рамках которого все кантаты Баха звучат на исторических инструментах в пространстве собора с комментариями крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова. Сезон посвящен парным кантатам, написанным в разные годы на один и тот же день церковного года. 4 июля слушатели смогут сравнить не просто две кантаты на праздник Пятидесятницы, а кантаты, либретто которых напрямую пересекаются.

Ансамбль Collegium musicum и его дирижер и художественный руководитель Олег Романенко задумали и воплощают в жизнь проект многогранный и объемный по своей перспективе и содержательной насыщенности. Слушатели получают уникальную возможность воспринимать музыку Баха с предельно близкой стилистически достоверной дистанции: кантаты звучат в аутентичных акустических условиях неоготической архитектуры собора, в исполнении кантат использованы музыкальные инструменты, созданные по образцам инструментов баховской эпохи, а вокальную партитуру исполняют специально обученные певцы, специализирующиеся на исполнении музыки эпохи барокко.

Напомним, что концертный цикл "Все кантаты Баха" начался в сезоне 2017–18 гг. и завершится в 2026–27 гг. Всего прозвучат двести духовных вокально-инструментальных произведений великого немецкого композитора.

В программе:

Кантаты на праздник Пятидесятницы

Кантата № 59 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten ("Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё")

Кантата № 74 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten ("Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё")

Начало в 20:00

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