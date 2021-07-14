Русскую бахиану исполнят на Московском музыкальном фестивале "Лето в соборе"

Слушателей ждет уникальная коллекция музыкальных раритетов и возможность узнать нечто новое

15 июля в рамках фестиваля "Лето в соборе" в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет концерт "Русская бахиана". В вечере примут участие органисты Алексей Шевченко и Александр Листратов.

Слушателей ждет уникальная коллекция музыкальных раритетов и возможность узнать нечто новое. Например, когда в России впервые познакомились с музыкой Баха, за что её полюбили и почему даже в советское время продолжали ей вдохновляться. Несколько изумительных страниц "русской бахианы" оживут на концерте в соборе святых Петра и Павла наряду с шедеврами самого Иоганна Себастьяна Баха.

На вечере прозвучат два масштабных сочинения для органа, максимально контрастных друг другу. Концерт откроет одно из самых торжественных органных произведений Баха – прелюдия ми-бемоль мажор. А ближе к финалу Алексей Шевченко исполнит знаменитую баховскую Пассакалию до минор – огромный 14-тиминутный цикл вариаций на короткую тему из 15 нот, потрясающий образец неисчерпаемой баховской фантазии, абсолютного понимания природы органа и умения передавать колоссальную гамму эмоций.

Александр Листратов выбрал самое загадочное сочинение Баха для виолончели соло – виолончельную Сюиту №6. Ученые и музыканты до сих пор спорят, для какого инструмента она написана: может для пятиструнной виолончели-пикколо, а может для небольшой виолончели да спалла, которую держат на плече, как скрипку. Точного ответа мы не знаем, но неоспоримо одно – чудесная ре-мажорная сюита написана для причудливого инструмента, и современным виолончелистам стоит немалого труда сыграть то, что немецкий мастер написал 300 лет тому назад.

Если в баховской части концерта – только известные и популярные сочинения, то русская часть программы – это раритеты. Например, жемчужина камерной музыки – Вариации на собственную тему Александра Виельгорского, одного из представителей известного графского рода Виельгорских, отличавшихся большой музыкальностью. Александру суждено было прожить лишь 19 лет, и его Вариации, исполненные посмертно, заставили окружающих горько скорбеть о безвременной кончине столь яркого таланта. Также прозвучит первая русская соната для виолончели и фортепиано. Ее автор – Илья Лизогуб, российский военный, отличившийся в наполеоновских войнах, участник Бородинского сражения и,,, увлеченный музыкант. А с русской органной музыкой ХХ века публику познакомит сочинение одного из самых самобытных композиторов отечественной школы – Юрия Буцко.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Прелюдия ми-бемоль мажор для органа, BWV 552a

Александр Виельгорский (1802–1821)

Вариации на собственную тему ля минор для виолончели и органа

Юрий Буцко (1938–2015)

"Скорбное повествование" (памяти М. В. Распутиной) для органа

Иоганн Себастьян Бах

Сюита № 6 для виолончели соло, BWV 1012

Прелюдия

Аллеманда

Куранта

Сарабанда

Гавот I

Гавот II

Жига

Пассакалия до минор для органа, BWV 582

Илья Лизогуб (1787–1867)

Соната соль минор для виолончели и фортепиано (1825 –1828)

Allegro

Adagio

Rondo. Moderato

Начало в 20:00. Билеты на сайте.