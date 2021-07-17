На сцене МХАТ пройдет фестиваль "МХАТ.ТАНЦЫ"

Спектакли покажут лучшие танцевальные команды России

С 6 по 12 сентября в МХАТ им. М. Горького пройдет фестиваль "МХАТ.ТАНЦЫ". Лучшие танцевальные команды России покажут десять спектаклей, а также проведут в театре лекции, мастер-классы, вечера импровизаций, перформансы и танцевальные баттлы.

Фестиваль "МХАТ.ТАНЦЫ" станет местом встречи хореографов и артистов самых разных танцевальных направлений: от классического балета до брейк-данса. Программа фестиваля предоставит большой выбор активностей – и в зрительном зале, и вне его, на "Открытых сценах МХАТ", где запланированы дискуссии, перформансы и мастер-классы. На площадках фестиваля театр ожидает до 5 тысяч активных, спортивных, творческих молодых людей – зрителей и участников: с раннего утра и до позднего вечера в МХАТ будут проходить разнообразные танцевальные мероприятия.





Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков: "Мы стали эпицентром современного танца в Москве. Сегодня Третья сцена МХАТ – это площадка номер один для танцевального искусства. Язык тела всегда был важнейшим выразительным средством на драматических подмостках, и наоборот, танцевальное искусство многим обязано своему союзу с театром. И наши коллаборации с пластическими театрами, с танцевальными коллективами – прямое наследие Московского Художественного театра. В свое время Станиславский и Немирович-Данченко внесли неоценимый вклад в историю развития танца. Станиславский уделял огромное внимание языку танца: все артисты театра посещали семинары Айседоры Дункан и писали работы по ее спектаклям. Более того, он создавал в театре лаборатории "по методу Дункан". И сегодня, продолжая традицию своих основателей, МХАТ им. М. Горького становится местом настоящего творческого союза театрального и танцевального искусства".

Среди участников фестиваля – лучшие театры танца и танцевальные фестивали России, которые будут представлены известными танцовщиками: Анна Дельцова, Александр Тронов, Александр Могилев, Ирина Кононова и др. Программный директор и продюсер фестиваля – Степан Мощенко, куратор танцевальных программ "Открытых сцен МХАТ".