"Лето в соборе": романтический орган и барочная труба

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18 июля в соборе Петра и Павла
музыкальный фестиваль "Лето в соборе" продолжится концертом "Романтический
орган и барочная труба". В вечере примут участие лауреат международных
конкурсов Маргарита Еськина (орган) и Михаил Басов (труба). Прозвучат сочинения
Рихарда Вагнера, Габриэля Форе, Дитриха Букстехуде и других композиторов.
Орган – инструмент, который веками служил церкви. Он смирял прихожан, приводил их в трепет, утешал и наставлял. Но чтобы не остаться главой в истории, однажды органу пришлось измениться. Он дал волю эмоциям, чтобы резонировать с сердцами современников, и вышел из церкви в концертный зал. Орган XIX столетия – уже не тот инструмент, на котором играл Бах. Это дышащий монстр, которому подвластна вся палитра звучаний и человеческих чувств. Жемчужины романтического репертуара на историческом органе собора представит лауреат международных конкурсов Маргарита Еськина.
Дух эпохи барокко оживет благодаря трубачу Михаилу Басову. Он специализируется на исполнении музыки барочных композиторов и хорошо знает секреты ее исполнения. А секретов немало, ведь труба тогда была далеко не таким совершенным инструментом, как современные модели, и требовала недюжинного мастерства.
Тем не менее, ее звук был частью жизни человека того времени: трубачи играли на городских стенах, сообщая о важных событиях, участвовали в торжественных церковных службах и праздничных мероприятиях. Но лишь самые искусные музыканты могли рассчитывать на по-настоящему интересный репертуар; к счастью, таких было немало, и несколько ярких сочинений для солирующей трубы ждут слушателей на концерте в соборе.
В программе:
Дитрих Букстехуде (1637-1707)
Прелюдия, фуга и чакона до мажор, BuxWV 137
Джованни Бонавентура Вивиани (1638-1692)
Sonata prima для трубы и органа
Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)
Соната ля мажор № 3, ор. 65, 1-я часть Con moto maestoso
Джеремайа Кларк (1674-1707)
Сюита ре мажор для трубы и органа
Рихард Вагнер (1813-1883)
Вступление к опере "Тристан и Изольда" (переложение для органа Дж. Веста)
Йозеф Райнбергер (1839-1901)
Кантилена фа мажор ор. 148/2 (переложение для трубы и органа У.Хегер)
Макс Регер (1873-1916)
Интродукция и Пассакалия ре минор
Габриэль Форе (1845-1924)
Павана ор. 50 (переложение для трубы и органа Р. Шпитценбергер)
Анри Мюле (1878-1967)
Carillion-Sortie
Начало: 19:00
Билеты: https://collegiummusicum.ru/
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