"Лето в соборе": романтический орган и барочная труба

Прозвучат произведения великих композиторов

18 июля в соборе Петра и Павла музыкальный фестиваль "Лето в соборе" продолжится концертом "Романтический орган и барочная труба". В вечере примут участие лауреат международных конкурсов Маргарита Еськина (орган) и Михаил Басов (труба). Прозвучат сочинения Рихарда Вагнера, Габриэля Форе, Дитриха Букстехуде и других композиторов.



Орган – инструмент, который веками служил церкви. Он смирял прихожан, приводил их в трепет, утешал и наставлял. Но чтобы не остаться главой в истории, однажды органу пришлось измениться. Он дал волю эмоциям, чтобы резонировать с сердцами современников, и вышел из церкви в концертный зал. Орган XIX столетия – уже не тот инструмент, на котором играл Бах. Это дышащий монстр, которому подвластна вся палитра звучаний и человеческих чувств. Жемчужины романтического репертуара на историческом органе собора представит лауреат международных конкурсов Маргарита Еськина.

Дух эпохи барокко оживет благодаря трубачу Михаилу Басову. Он специализируется на исполнении музыки барочных композиторов и хорошо знает секреты ее исполнения. А секретов немало, ведь труба тогда была далеко не таким совершенным инструментом, как современные модели, и требовала недюжинного мастерства.

Тем не менее, ее звук был частью жизни человека того времени: трубачи играли на городских стенах, сообщая о важных событиях, участвовали в торжественных церковных службах и праздничных мероприятиях. Но лишь самые искусные музыканты могли рассчитывать на по-настоящему интересный репертуар; к счастью, таких было немало, и несколько ярких сочинений для солирующей трубы ждут слушателей на концерте в соборе.

В программе:

Дитрих Букстехуде (1637-1707)

Прелюдия, фуга и чакона до мажор, BuxWV 137

Джованни Бонавентура Вивиани (1638-1692)

Sonata prima для трубы и органа

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)

Соната ля мажор № 3, ор. 65, 1-я часть Con moto maestoso

Джеремайа Кларк (1674-1707)

Сюита ре мажор для трубы и органа

Рихард Вагнер (1813-1883)

Вступление к опере "Тристан и Изольда" (переложение для органа Дж. Веста)

Йозеф Райнбергер (1839-1901)

Кантилена фа мажор ор. 148/2 (переложение для трубы и органа У.Хегер)

Макс Регер (1873-1916)

Интродукция и Пассакалия ре минор

Габриэль Форе (1845-1924)

Павана ор. 50 (переложение для трубы и органа Р. Шпитценбергер)

Анри Мюле (1878-1967)

Carillion-Sortie

Начало: 19:00

Билеты: https://collegiummusicum.ru/