Суточный марафон “Классика 24”: B-Tuning принимает вызов

В списке участников числятся 27 экипажей

В эти выходные, 17-18 июля, на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоится поистине знаковое событие – первая в истории отечественного автоспорта 24-часовая гонка. В последние годы гонки на выносливость стали проводиться в России регулярно, но до сих пор ни одна из них не дотягивала по протяженности до легендарных суточных марафонов во французском Ле-Мане, бельгийском Спа или на немецком Нюрбургринге. Теперь такое событие есть и в нашей стране, причем соревноваться участники будут на классических автомобилях. Отсюда и название гонки – “Классика 24”.

Одни из главных претендентов на победу – коллектив 33 Legion на автомобиле "Жигули", за который выступят Тарас Лаукарт и три пилота московской команды B-Tuning Pro Racing Team: Андрей Севастьянов, Антон Захаров и Кирилл Захаров. У всех за плечами немалый опыт выступлений в кольцевых гонках, в том числе и в соревнованиях на выносливость.

“Мы просто не могли пропустить такое событие, – рассказывает Андрей Севастьянов. – Мы любим гонки на выносливость. Раньше мы уже принимали участие в трех– и четырехчасовых соревнованиях, в 2020 году попробовали дистанцию 1000 километров, но по техническим причинам выбыли из борьбы за два часа до финиша. Сейчас, с учетом прошлого опыта, Антоном Захаровым и Тарасом Лаукартом была проведена огромная работа над повышением надежности автомобиля и увеличением его ресурса. По сравнению с прошлым годом мы снизили обороты двигателя, чтобы он испытывал меньшую нагрузку, ведь фактор надежности будет иметь крайне важное значение. Кроме того, у нас очень быстрый экипаж – все опытные спортсмены, в состоянии длительное время поддерживать высокий темп в любых условиях. Погоду нам пока обещают переменчивую. Не думаю, что в таких жарких условиях вода будет задерживаться на трассе надолго, но осадки внесут дополнительную интригу в ход гонки. Нам же дождь позволит немного сэкономить резину и снизить нагрузку на машину.”





Определенный оптимизм Андрей выказывает и в связи с выбором для проведения марафона трассы Moscow Raceway: “Трасса нам отлично знакома – все мы проехали по ней бесчисленное количество кругов. Она достаточно длинная и широкая для того, чтобы вместить большое количество машин разных классов. Прошлый год лишний раз подтвердил, что технические службы здесь работают великолепно, без сбоев и заминок, поэтому все мы сможем сосредоточиться на спортивной борьбе.”

“За эти 24 часа каждый из нас проведет в гоночном режиме больше времени, чем за целый сезон чемпионата России по кольцевым гонкам! Это реальный вызов для спортсменов и их команд, это проверка техники и механиков на надежность, работоспособность и точность. Но это наш формат, мы полностью готовы к такой гонке”, – говорит Севастьянов.

В списке участников числятся 27 экипажей, из которых 24 заявлены на полную дистанцию марафона. “Судя по всему, участников будет много, – соглашается Андрей Севастьянов. – Это первое в стране соревнование такого формата, что несомненно привлечет немало пилотов и команд. Убежден, что и поклонники автоспорта будут с интересом следить за этой гонкой. Ну а в будущем, если она станет традиционной, количество участников и зрителей будет только расти.”

Дебютный суточный марафон в связи с эпидемиологической обстановкой пройдет без зрителей, но за событиями на трассе можно будет следить в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте.

Старт гонки в субботу, 17 июля, в 16:00. Финиш – в то же время в воскресенье.