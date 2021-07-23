Стартовал прием заявок на XIII Московскую премию

Оргкомитет премии Urban Awards 2021 объявляет о начале приема заявок. К участию приглашаются строящиеся и готовые жилые объекты Москвы и Московской области.



Подать заявку на участие могут девелоперы, собственники объектов, а также риелторские, консалтинговые агентства с правом представлять проект и владеющие полной информацией об объекте.

В рамках премии Urban Awards 2021 будет 34 номинаций: 30 основных и 4 профессиональных. Победителей в основных номинациях выберет экспертное жюри. Конкурсанты пройдут многоступенчатый отбор для попадания в финал. А победителей в профессиональных наградах выберут гости премии в зале торжественного награждения.

Как стать участником премии Urban Awards 2021?

На официальном сайте Urban Awards можно подать заявку и после одобрения заполнить анкету. В анкете требуется указать:

Местоположение жилого комплекса;

Технические характеристики;

Проектную документацию;

Архитектурные детали;

Материалы строительства;

Инфраструктура комплекса и района;

Информация о застройщике.



В премии принимают участие:



Расположенные в Москве и Московской области;

Класс объектов – комфорт, бизнес, премиум, элит;

Готовые объекты – завершающие свое строительство согласно проектной декларации в период с IV квартала 2020 по III квартал 2021 года включительно;

Строящиеся объекты – находящиеся на стадии строительства, имеющие действующее разрешение на строительство, правоустанавливающие документы на земельный участок.



Обязательными условиями участия в Премии являются:



Реализация жилья в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – "214-ФЗ"). Реализация жилья, возводимого в рамках программы проектного финансирования.

Заявки на участие принимаются до 3 сентября 2021 года.

Торжественная церемония награждения состоится 24 ноября.