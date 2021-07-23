Стартовал прием заявок на XIII Московскую премию

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Оргкомитет премии Urban Awards 2021 объявляет о начале приема заявок. К участию приглашаются
строящиеся и готовые жилые объекты Москвы и Московской области.
Подать заявку на участие могут девелоперы, собственники объектов, а также риелторские, консалтинговые агентства с правом представлять проект и владеющие полной информацией об объекте.
В рамках премии Urban Awards 2021 будет 34 номинаций: 30 основных и 4 профессиональных. Победителей в основных номинациях выберет экспертное жюри. Конкурсанты пройдут многоступенчатый отбор для попадания в финал. А победителей в профессиональных наградах выберут гости премии в зале торжественного награждения.
Как стать участником премии Urban Awards 2021?
На официальном сайте Urban Awards можно подать заявку и после одобрения заполнить анкету. В анкете требуется указать:
В премии принимают участие:
Обязательными условиями участия в Премии являются:
Реализация жилья в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – "214-ФЗ"). Реализация жилья, возводимого в рамках программы проектного финансирования.
Заявки на участие принимаются до 3 сентября 2021 года.
Торжественная церемония награждения состоится 24 ноября.
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