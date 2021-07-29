Московский музыкальный фестиваль «Лето в соборе»

В Москве продолжается музыкальный фестиваль "Лето в соборе". Сразу два вечера подряд: 31 июля и 1 августа в Кафедральном соборе св. Петра и Павла можно будет услышать знаменитые сочинения классиков и насладиться импровизациями современников. На легендарном историческом органе собора, построенном в 1898 г. предприятием Вильгельма Зауэра, прозвучат органные фантазии в исполнении московского органиста Федора Строганова, а на вечере "Бах & Jazz" "король инструментов" зазвучит в дуэте с саксофоном.



31 июля в 19:00 концерт "Бах & Jazz: орган и саксофон" откроет Прелюдия и фуга до мажор для органа И.С. Баха. Известный московский дуэт предлагает по-новому взглянуть на хорошо знакомые сочинения Баха: в программе авторские обработки от soft-jazz до free-jazz. Программу придумали яркие солисты-виртуозы – саксофонист Алексей Круглов и органист Игорь Гольденберг. Музыка Баха – от "школьных" двухголосных инвенций и популярных пьес из "Нотной тетради Анны Магдалены Бах" до оркестровых пьес и "Страстей по Матфею" – будет звучать в дуэте органа и саксофона и станет темой для джазовых импровизаций.

1 августа также в 19:00 фестиваль продолжится концертом "Великие органные фантазии". За органом – лауреат международных конкурсов Федор Строганов. Фантазия – самый эмоциональный и виртуозный жанр органной музыки. Он легко оправдывает любые вольности: стоило назвать пьесу "фантазией" и можно было не заботиться о формальностях, а позволить музыке свободно литься из самого сердца, а пальцам бегать по клавиатуре безо всяких ограничений. Федор Строганов сам очень любит импровизировать, фантазировать и делает это мастерски. В своей новой программе он собрал великие органные фантазии трех столетий и исполнит их на историческом органе собора святых Петра и Павла. В программе: И.С.Бах, Я.П.Свелинк, В.А.Моцарт, М.Регер

Фестиваль "Лето в соборе" продлится до 29 августа. В августе в рамках фестиваля слушателей ждет 7 музыкальных вечеров: "Ave Maria: орган и голос" 8 августа, "Дорога в Андалусию: орган и фламенко" 12 августа, "Бах в мажоре" 14 августа, "Времена года": Вивальди – Пьяццолла" 15 августа, "Два короля: орган и рояль" – 22 августа, "Моцарт. Реквием. Ночной концерт" 28 августа, а 29 августа фестиваль "Лето в соборе" закроется концертом "SaxAkkord Duo и орган".

Билеты: https://collegiummusicum.ru/