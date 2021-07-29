Классика в оранжерее и новой аранжировке

Классика в оранжерее и новой аранжировке
Queen, Фрэнк Синатра, Sting и Антонио Вивальди на ВДНХ

С 29 июля по 1 августа в павильоне №14 на ВДНХ прозвучат произведения современных композиторов Людовико Эйнауди и Макса Рихтера, а также хиты Queen, Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро и Sting. За четыре дня оранжерея павильона Азербайджанской Республики примет группы Simple Music Ensemble, Tchaikovsky Orchestra, Diamond black и квартет Linii.

Концертная площадка павильона №14 – это джунгли, заключенные в объятия интерьеров середины XX века. Живые концерты с невероятной акустикой, которую создают высокие своды и мрамор проходят в окружении виноградной лозы и множества других растений. Атмосферу также создают парадная лестница и витражи шебеке – решетки из орехового дерева, которые азербайджанские мастера собирают на родине из мелких деталей без использования гвоздей.

Павильон Азербайджанской Республики был построен в 1939 году по проекту архитекторов Дадашева и Усейнова. Все интерьерные элементы сохранились со времен постройки. В ходе восстановительных работ 2019 года были раскрыты исторические световые фонари, отреставрированы кирпичные кладки стен и декоративных элементов, световые плафоны на потолке, фонари и мраморные облицовки пилястр и цоколя. А еще специалисты воссоздали мозаичное покрытие мраморных полов.

В четверг, 29 июля, здесь пройдут сразу два концерта музыки всемирно известного итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди. Он – автор более 20 альбомов, а еще саундтреков к фильмам "1+1", "Черный лебедь" Даррена Аронофски, "Я все еще здесь" и "Мамочка" Ксавье Долана.

В 19:00 и 21:00 произведения Эйнауди прозвучат в исполнении музыкантов-виртуозов из лучших оркестров России и Европы Simple Music Ensemble.

Альбом Людовико Эйнауди "Elements" (2015) стал невероятно успешен в коммерческом плане – это единственная классическая запись за последние 20 лет, которая попала в британский альбомный чарт. Широкую узнаваемость Эйнауди принесли его саундтреки. Благодаря жизнеутверждающим мелодиям композитора французская комедия "1+1" тронула миллионы людей.

На концертах прозвучат композиции "Fly", "Elements", "Writing Poems", "Andare", "Run" и другие. Все они будут исполнены в живом звучании нестандартных акустических и электронных инструментов.

30 июля среди растений пройдет концерт квартета Linii. В 21:00 публика вновь познакомится с хитами группы Queen, на этот раз известные композиции будут сыграны на струнных и ударных инструментах.

Британская рок-группа стала популярна в середине 1970-х годов, но актуальность ее хитов вряд ли возможно оспорить и в XXI веке. Сегодня Queen – одна из наиболее успешных групп в истории рок-музыки. На концерте зрители услышат всеми любимые песни: "We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody", "I Want To Break Free", "A Kind Of Magic", "We Are The Champions", "The Show Must Go On" и многие другие композиции.

31 июля в 21:00 в оранжерее павильона прозвучит знаменитый цикл Антонио Вивальди "Времена года" в авторской интерпретации культового современного композитора Макса Рихтера в исполнении струнного ансамбля Tchaikovsky Orchestra. Коллектив создан дирижером и композитором Сергеем Лураном в 2019 году, в состав оркестра вошли яркие и молодые музыканты.

Макс Рихтер – лучший кинокомпозитор 2008 года по версии Европейской киноакадемии и автор музыки для десятков художественных и документальных фильмов. Recomposed by Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons – одна из самых известных работ Рихтера. Он представил музыку Антонио Вивальди в духе минимализма и постмодернизма. После выхода в 2012 году запись возглавила рейтинги классической музыки по версии iTunes в более чем 20 странах. Музыка Рихтера звучит во многих спектаклях по всему миру, а также в фильмах "Остров проклятых" Мартина Скорсезе, "Последняя любовь на Земле" Дэвида Маккензи, "Вальс с Баширом", за саундтрек к которому он получил от Европейской киноакадемии награду "Лучший композитор".

"Времена года" Антонио Вивальди – одно из самых узнаваемых произведений классической музыки. Итальянский цикл – это и философское размышление, и великолепный иллюстрированный "календарь", и "обзорная экскурсия" по регионам Италии.

А в воскресенье, 1 августа, одна из лучших джазовых групп Москвы Diamond Black выступит с зажигательным шоу. Концерт стартует в 21:00, для зрителей прозвучат хиты Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро, Sting и многих других звезд — от 1950-х до наших дней.

Все участники джаз-бенда – выпускники эстрадно-джазового факультета Российской академии музыки имени Гнесиных. Музыканты прекрасно сыграны и поразят роскошным вокалом. Гостей ждет: безупречный стиль, яркие костюмы, экспрессия и харизма.

Все концерт пройдут в оранжерее павильона №14. Вход с противоположной стороны от центрального входа в здание. На концерте предусмотрена специальная рассадка зрителей на увеличенном расстоянии и будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Посетителям необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим. Наличие QR-кодов или сертификатов о вакцинации не требуется.

Анна СОРОКИНА

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