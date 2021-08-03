Бег спасает детские жизни

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Благотворительный
забег "Достигая цели!", приуроченный ко Дню железнодорожника, состоится в
онлайн-формате. COVID-19
не позволяет провести привычный массовый старт бегунам, но любой желающий может
пробежать выбранную дистанцию в удобное для него время 1 августа.
За годы проведения благотворительного забега в фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" было передано более 24 млн рублей. На эти средства помощь оказали 75 тяжелобольным детям.
"Бег поднимает настроение и воодушевляет людей. Сегодня нам необходимо давать окружающим как можно больше поводов для радости, наполнять друг друга жизненной энергией. Даже делая что-то онлайн, ты чувствуешь причастность к общему делу, а это лучшая мотивация, оставляющая после себя светлые эмоции и дающая внутреннюю силу, – комментирует предстоящий забег Фаина Захарова президент фонда "Линия жизни". – А эту силу как раз и нужно отдавать нашим детям".
Для участия в забеге "Достигая цели!" необходимо зарегистрироваться на сайте http://rzd-run.ru/
Участникам предложены дистанции, подходящие для различных возрастов и спортивных навыков: 500 м, 1520 м (дистанция, символизирующая ширину российской железнодорожной колеи), 5 км и 10 км.
По итогам забега все участники, пробежавшие одну из дистанций и прошедшие регистрацию на сайте забега, получат электронный сертификат об участии с результатом, футболку и памятную медаль. Для тех, кто не сможет участвовать в забеге, но хочет помочь детям предусмотрен беговой слот – "Не бегу, но помогу!". Все средства, собранные во время проведения онлайн-старта, традиционно будут переданы в фонд "Линия жизни".
В этом году фонд "Линия жизни" помогает:
Осичеву Кириллу из Калуги с диагнозом деформация позвоночника. Состояние после удаления примитивной нейроэктодермальной опухоли и химиотерапии;
Лаптийчуку Максиму из Краснодара, которому необходим курс восстановительного лечения после перенесенной перинатальной энцефалопатии;
Тарасенко Дарье из Москвы требуется оплата афереза гемопоэтических стволовых клеток для проведения трансплантации костного мозга после проведения химиотерапии.
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