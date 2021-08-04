Занятия с репетитором: плюсы и минусы

Занятия с репетитором: плюсы и минусы
Фото: Matthias Hauser/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Проанализируем все недостатки и преимущества такой формы обучения

Прежде чем приступать к изучению чего-то нового, необходимо определиться с методом обучения. Есть три варианта: занятия с репетитором, посещение курсов или самообразование. В 2021 году частного педагога можно найти в Интернете, объявления об их услугах размещены на сайтах по типу Preply. В этой статье проанализируем недостатки и преимущества занятий с репетитором.

Плюсы:

  • Индивидуальный подход. Все внимание педагога приковано только к вам, он ориентируется только на ваши навыки, знания и предпочтения, соответственно, процесс обучения проходит в разы легче быстрее.
  • Комфортные условия. Есть два варианта: либо вы занимаетесь дома (у вас/у него), либо в режиме онлайн. И тот, и другой способ не вызывают дискомфорта, поэтому и вы, и педагог можете полностью вникнуть в процесс обучения.
  • График. Поскольку на занятии присутствуете только вы, есть возможность перенести его на другой день по причине плохого самочувствия или резкой смены планов. От этого вы не пропустите материал, а просто пройдете его немного позже.
  • Спокойствие. Вы можете не бояться делать ошибки или неправильно произносить слова, ведь никто кроме вас и репетитора не узнает об этом.


Минусы:

  • Цена. Зачастую цены за услуги частного педагога в два раза выше, чем за курсы.
  • Квалификация преподавателя. Очень важно понимать, что ваш педагог образованный и имеет большой положительный опыт работы со студентами, потому что здесь все зависит по большей степени от него.
  • Отсутствие коммуникации. В любом случае необходимо практиковаться в общении с другими студентами и использовать на максимум уже приобретенные знания.

Прежде, чем заниматься поиском репетитора, стоит взвесить все "за" и "против", а также отнестись к этому делу со всей ответственностью, ведь это тот человек, который должен вас качественно научить новому.

Анна СОРОКИНА

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