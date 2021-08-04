Занятия с репетитором: плюсы и минусы

Проанализируем все недостатки и преимущества такой формы обучения
Прежде чем приступать к изучению
чего-то нового, необходимо определиться с методом обучения. Есть три варианта:
занятия с репетитором, посещение курсов или самообразование. В 2021 году
частного педагога можно найти в Интернете, объявления об их услугах размещены
на сайтах по типу Preply. В этой статье
проанализируем недостатки и преимущества занятий с репетитором.
Плюсы:
Индивидуальный подход. Все внимание
педагога приковано только к вам, он ориентируется только на ваши навыки, знания
и предпочтения, соответственно, процесс обучения проходит в разы легче быстрее.
Комфортные условия. Есть два варианта: либо вы занимаетесь дома (у вас/у него),
либо в режиме онлайн. И тот, и другой способ не вызывают дискомфорта, поэтому и вы, и
педагог можете полностью вникнуть в процесс обучения.
График. Поскольку на занятии присутствуете только вы, есть возможность
перенести его на другой день по причине плохого самочувствия или резкой смены
планов. От этого вы не пропустите материал, а просто пройдете его немного
позже.
Спокойствие. Вы можете не бояться делать ошибки или неправильно произносить
слова, ведь никто кроме вас и репетитора не узнает об этом.
Минусы:
Цена. Зачастую цены за услуги частного
педагога в два раза выше, чем за курсы.
Квалификация преподавателя. Очень важно понимать, что ваш педагог образованный
и имеет большой положительный опыт работы со студентами, потому что здесь все зависит по большей степени от него.
Отсутствие коммуникации. В любом случае необходимо практиковаться в общении с
другими студентами и использовать на максимум уже приобретенные знания.
Прежде, чем заниматься поиском репетитора, стоит взвесить все "за" и "против",
а также отнестись к этому делу со всей ответственностью, ведь это тот человек,
который должен вас качественно научить новому.