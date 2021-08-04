Ave Maria: орган и голос

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Ave Maria – молитва к Деве Марии,
ее еще называют "ангельским приветствием", так как ее первая фраза представляет
собой приветствие архангела Гавриила, сказанное им Марии в момент Благовещения.
Начиная с эпохи Возрождения, текст молитвы, полный поэтичных образов, стал необыкновенно
популярен среди композиторов: его положили на музыку сотни композиторов – от
Жоскена Депре и Палестрины до Верди, Брукнера и наших современников. Интернет-проект,
посвященный музыкальным интерпретациям "Ave Maria" насчитывает более 4000
произведений.
На текст Ave Maria написаны сотни музыкальных произведений, среди них почти полсотни гениальных. Поразительно, но эти слова дарили вдохновение композиторам разных эпох. Духовная музыка, органные шедевры и целая галерея интерпретаций "Ave Maria" продолжат международный музыкальный фестиваль "Лето в соборе" в соборе Петра и Павла. Начало концерта в 19:00.
В программе:
Франц Шуберт (1797–1828). "Ave Maria"
Дитрих Букстехуде (1637–1707). Пассакалья ре минор, BuxWV 161
Габриэль Форе (1845–1924). "Ave Maria"
Иоганн Себастьян Бах (1685–1750). Прелюдия и фуга ре минор, BWV 539
Камиль Сен-Санс (1835–1921). "Ave Maria"
Луи Вьерн (1870–1937). "Вестминстерские колокола"
Астор Пьяццолла (1921–1992). "Ave Maria"
Леон Боэльман (1862–1897). "Молитва к Богоматери" из "Готической сюиты"
Йозеф Габриэль Райнбергер (1839–1901) "Ave Maria", WoO. 34
Сезар Франк (1822–1890). Хорал №3 ля минор
Олег Янченко (1939–2002). "Богородице Дево"
Билеты: https://collegiummusicum.ru/
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