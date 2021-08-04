В подмосковном парке "Захарово" пройдет фестиваль "Традиция"

В подмосковном парке "Захарово" пройдет фестиваль "Традиция"
Мероприятие будет бесплатным для посетителей

21 августа в Усадьбе и парке Захарово Одинцовского городского округа Подмосковья состоится ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция". В этом году он пройдет в камерном формате.

"Традиция" – это семейный фестиваль под открытым небом с уникальной атмосферой. Сценой на нем становится все пространство парка и Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина в Захарово, где когда-то маленький Пушкин слушал сказки своей няни Арины Родионовны, изучал русский язык, где полюбил русскую природу. Фестиваль объединяет разнообразные жанры и направления искусства: музыку, поэзию, философию, литературу, историю.

Идея "Традиции" принадлежит писателю, публицисту, общественному деятелю Захару Прилепину и продюсеру, режиссеру, художественному руководителю МХАТ им. М.Горького Эдуарду Боякову. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области. В этом году "Традиция" пройдет в камерном формате. И, как и в прошлом августе, фестиваль будет абсолютно бесплатным для зрителя.

Продюсер, учредитель фестиваля, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков: "Наш фестиваль – это история русского сообщества, благодаря которому сохраняется традиция в культуре, традиция русская и традиция многонациональная. Каждый год мы готовим разные программы, переосмысливая взгляд на национальную традицию. У фестиваля действительно уникальная атмосфера, которая объединяет, благодаря русскому искусству прошлого, настоящего и даже будущего. Потому что традиция – это актуальность, это и есть наше будущее. Миссия фестиваля "Традиция" – в актуализации корневой культуры. В актуализации традиции не как понятия, которое связано исключительно с прошлым, а как понятия, связанного с настоящим и будущим. Традиция – это то, что актуально сегодня. Главное в фестивале "Традиция" – показать современность и при этом вечность тех ценностей, которые составляли и составляют основу русской культуры".

Шестой по счету фестиваль соберет на пяти площадках около 20 мероприятий: встречи с писателями, поэтические и музыкальные перфомансы, детские спектакли, мастер-классы, ярмарка народных промыслов, лавки с русской традиционной домашней едой, хороводы, театральные выступления. Участники пикника 2021: Захар Прилепин, Мария Ватутина, Леонид Якубович, Елена Терентьева, Сергей Старостин, Олег Шишкин и др.

Солистка "Новой Оперы", Заслуженная артистка Республики Башкортостан Елена Терентьева представит концерт "Музыка в лучших традициях": программа познакомит с традициями русского народа в творчестве русских композиторов – классиков. В программе – русские народные песни, романсы, арии из русских опер.

Алексей и Екатерина Бурдаевы будут учить водить хороводы и танцевать кадриль. По воспоминаниям старожилов, большие престольные праздники и радостные события не обходились без пения и танцев. Как кадрили попали в деревню? Какую функцию выполняли хороводы, кто принимал в них участие? Обо всем этом можно будет узнать на встрече с Алексеем и Екатериной.

Яркий музыкант, солист-исполнитель, инструменталист Виктор Сорокин выступит с вокальной группой "Россия". Виктор родился и вырос на казачьей земле войска Терского, воспитан на казачьей песенной традиции и культуре, прошел творческую и сценическую школу легендарного Кубанского казачьего хора под руководством маэстро Виктора Захарченко. Неподражаемая брутальная казачья подача музыкального материала, харизматичное сольное исполнение под живую гармонь и волевой характер Виктора не оставят равнодушным ни одного слушателя.

Вокальная группа Виктора Сорокина - "Россия" – молодой коллектив, совмещающий самые разные музыкальные жанры: народные песни, классику и кроссовер, патриотические песни, романсы под гитару, зажигательный поп, рок и даже джаз. Участники группы – выпускники Гнесинки и ГИТИСа. Прекрасное владение вокальной техникой, природная харизма, разнообразие тембров и широта диапазона делают "Россию" уникальным коллективом нашей страны.

Маленьких зрителей ждет музыкальный интерактивный спектакль "Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке", созданный Дуэтом "Древо жизни". Дети познакомятся с двумя сказителями из Великого Новгорода: Словишей и Маришей, которые расскажут о себе и о древнерусских музыкальных инструментах (гусли, свирель, гудок, варган). Они попросят зрителей помочь им в озвучивании спектакля и раздадут всем​ музыкальные инструменты, создадут шумовой оркестр и вместе с детьми споют скоморошину.

В исполнении Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко прозвучит "Пинежский Пушкин". Сергей "Дед" Старостин – корифей авторского фолка, вокалист, мультиинструменталист, композитор, собиратель фольклора, главный научный сотрудник Государственного центра русского фольклора. Татьяна Бондаренко – выпускница ГИТИСа, актриса театра и кино, участница филармонических и театральных проектов, голос канала "Культура" и Радио России. "Пинежский Пушкин" – уникальное произведение Бориса Шергина – до сих пор не ясно, действительный ли это пересказ обстоятельств жизни, дуэли и смерти Пушкина или это гениальная мистификация автора. 

Московские поэты Юлия Белохвостова и Мария Ватутина представят композицию "Место рождения" – стихи о той стране, где выросло поколение их ровесников, о СССР – об исторических событиях и ярких фигурах нашего общего прошлого, о вере и любви. 

Руст Позюмский и Алиса Тен подготовили программу-микс из французских куртуазных арий XXVII века, продолжающих средневековую традицию песен, посвященных служению прекрасной даме и современных авторских реминисценций, неожиданно раскрывающих тему бескорыстной любви в наше время.

Закроет фестиваль оркестр Александра Каштанова "Бубамара Брасс Бэнд" и балканская музыка – Брегович, Кустурица, традиционные сербские, румынские, цыганские, клезмер, болгарские, армянские мелодии, а также авторские композиции Александра Каштанова.

Общественный деятель, писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Захар Прилепин: "Традиция" – один из самых разнообразных по замыслу и подходу, самых семейных и самых русских фестивалей в России. Исконное, вечное, родное – это у нас, это о нас, это здесь. Фестиваль для всей, в самом широком смысле, родни, которая не ждет готовых ответов, а ищет их, эти ответы на извечные вопросы: кто мы, откуда мы, куда мы? Так и ведет всех нас – наш фестиваль "Традиция". В прошлое и в будущее сразу. В России это одно и то же. И это не беда, а залог нашего спасения".

Анна СОРОКИНА

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