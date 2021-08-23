Агентство AGFR: как выбрать адекватного подрядчика и почему фриланс не всегда самое выгодное решение

Агентство AGFR: как выбрать адекватного подрядчика и почему фриланс не всегда самое выгодное решение
Фото: pixabay.com
Агентство – это всегда ответственность за результат

Интернет-продвижение, написание контента для соцсетей, разработка сайта и ещё тысяча и одна задача, с которой могут справиться как работники агентств, так и фрилансеры. Но как понять, кто нужен конкретно вам и не напороться на недобросовестных "специалистов", которые перестанут выходить на связь после первых правок, а выбрать настоящего профессионала? Разбираемся в возможных плюсах и минусах компаний и фрилансеров вместе с агентством полного цикла AGFR.

Агентство

Агентство – это всегда команда из штатных специалистов: от менеджеров до руководителей. Каждый из них решает определенную задачу исходя из своей компетентности. Нужно понимать: больше работников – больше ресурс.

Разумеется, в работе с агентством стоимость услуг будет выше, чем с фрилансером, потому что компания выплачивает зарплату всем специалистам, задействованным в заказанном проекте. Следовательно, здесь нужно отталкиваться от заложенного на задачу бюджета.

Талантливые исполнители зачастую выбирают работу именно в крупных и авторитетных агентствах. Почему? Все просто: интересные задачи, более сложная и креативная работа, возможность развития, мотивация к карьерному росту.

Важный момент – агентство не может "заболеть" или куда-то срочно уехать, как частное лицо, работающее на себя. Если работник компании, который ответственен за конечный результат, уйдёт на больничный или в отпуск, то задачу передадут другому специалисту, и вы не пролетите со сроками.

Как отмечают в агентстве AGFR, крупные студии несут не только финансовую ответственность за срыв сроков и проектов, но и серьезные репутационные риски. Поэтому чтобы не случилось, агентство выполнит свои обязательства, даже если придется понести серьезные финансовые убытки. Репутация стоит дороже.

Существенный плюс в работе с агентством – никаких проблем с оплатой проделанной работы: есть договора и бухгалтерия. Что касается фрилансеров, то среди них не все оформляют ИП и самозанятость, а простой перевод на карту может устроить не каждого заказчика.

Фриланс

Фрилансер – это человек, который выполняет всю работу один. Чаще всего быстрее и дешевле. Если вам нужно сэкономить бюджет, то вам точно к фрилансеру.

При этом фрилансеру нужно четко ставить задачу: то есть вы должны представлять, что конкретно хотите получить на выходе, найти с удаленным работником общий язык, стиль работ и постоянно быть на связи. В работе с агентством процесс более слаженный – общаться вы будете с менеджером, который передаст задачи конкретному исполнителю.

Зачастую фрилансеры берут в работу не один проект и из-за этого могут страдать сроки сдачи и качество выполненной работы. Но это не всегда так, возможно, вам попадется добросовестный специалист.

Не советуем искать фрилансеров на биржах – это лотерея. В основном там “сидят” новички и мошенники. То есть никаких гарантий выполненной работы вы точно не получите, а вот денег можете лишиться. Идеальный вариант поиска талантливого подрядчика – Фейсбук, соответствующие телеграм-каналы и профильные платформы. Приготовьтесь, времени на поиски фрилансера может уйти много, но результат работ может вас порадовать, и вы продолжите сотрудничество с этим человеком.

И помните, если вы предоставляете фрилансеру доступ к конфиденциальной информации, то заключайте с ним соглашение о неразглашении информации.

Делаем выводы

Агентство – это всегда ответственность за результат. Ведь любой компании – крупной и не очень – важна репутация. Фриланс же, идеальный вариант для тех, кто желает сэкономить, не хочет связываться с бумажной волокитой и общаться прямо с исполнителем – если постараетесь, вы действительно можете найти настоящего профессионала, который просто решил работать на себя. 

Лена КУКУШКИНА

Ответить:

новости партнеров

Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают

Чехи отказались мириться с Москвой до исключения из списка недружественных стран

Вину на кризис в двусторонних отношениях свалили на Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей