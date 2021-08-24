В рамках фестиваля "Лето в соборе" прозвучит Реквием Моцарта

Произведение будет исполнено в редакции Франца Байера

28 августа в рамках фестиваля "Лето в соборе" в Кафедральном соборе Петра и Павла прозвучит "Реквием" В.А.Моцарта. В вечере примут участие Лилия Гайсина (сопрано), Виктория Преображенская (меццо-сопрано), солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Дмитрук (тенор), солист Хора Сретенского монастыря Вадим Зарипов (бас), Московский Государственный Академический Симфонический Оркестр под руководством Павла Когана и Государственный академический русский Хор имени А.В.Свешникова. Дирижер – Олег Романенко.

Только на концертах Collegium Мusicum в Москве можно услышать величайший шедевр Моцарта под сводами собора в исполнении великолепных солистов и прославленных российских коллективов. Реквием прозвучит в редакции Франца Байера, признанной такими выдающимися дирижерами, как Леонард Бернстайн и Николаус Арнонкур. Эта версия гораздо ближе к оригиналу Моцарта, чем общепринятая редакция Зюсмайера. Специалисты говорят, что "Байер отнес Реквием в химчистку и удалил с него пятна".

Одно из самых часто исполняемых произведений классической музыки осталось неоконченным после смерти его гениального автора. Реквием завершил Франц Ксавер Зюсмайер, ученик Моцарта. Несмотря на то, что на протяжении двухсот лет версию Зюсмайера не перестают критиковать, она остается самой популярной среди исполнителей и слушателей. Редакция Франца Байера, сделанная в начале 1970-х, многими авторитетными учеными и музыкантами признана более удачной и близкой к оригиналу. Она отличается, в первую очередь, оркестровкой, в некорректности которой чаще всего обвиняют Зюсмайера. Байер внес значительные изменения в партии и струнных, и духовых инструментов, особенно тромбонов. Менее заметные, но существенные исправления были сделаны в вокальных партиях, а также дописаны четыре такта фуги в части Hosanna.

"Соглашусь со специалистами, что версия Франца Байера звучит более по-моцартовски, – говорит дирижер Олег Романенко. – Мне нравятся слова пианиста и музыковеда Роберта Левина, сделавшего собственную редакцию Реквиема в 1990-е годы: Франц Байер отнес Реквием в химчистку и удалил с него пятна. Он сделал его более прозрачным, необремененным неудачами Зюсмайера. Чем глубже погружаешься в изучение его версии, тем интереснее! А когда я первый раз посмотрел сохранившуюся рукопись Моцарта от начала до конца, то поверил Байеру".

Байер стремился к более глубокому пониманию стиля и духа моцартовской музыки и подчеркивал, что для него "редакция" заключается в восстановлении исходного материала рукописи – ведь Моцарт написал гораздо больше, чем принято считать, что обоснованно доказывал Байер. Показательно, что к его версии обращались такие авторитетные дирижеры, как Леонард Бернстайн, Николаус Арнонкур, Невилл Марринер.

Франц Байер прожил долгую жизнь (он родился в 1922 году и умер в 2018 в возрасте 96 лет) и отреставрировал около 150 незаконченных сочинений Гайдна, Бетховена и Моцарта. В 2006 году он пересмотрел свою редакцию Реквиема и сделал новую версию, опубликованную немецким издательством Kunzelmann. Именно она и прозвучит в Москве в Евангелическо-лютеранском соборе Петра и Павла в исполнении прославленных коллективов – Московского Государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана и Государственного академического русского хора имени А.В.Свешникова.

В программе:

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)

Реквием ре минор для солистов, хора и оркестра