ФК "Локомотив" и фонд "Линия жизни" объявили о старте новой акции

Она носит название "Не ругайся - спаси жизнь!"

ФК "Локомотив" и благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" начинают акцию "Не ругайся – спаси жизнь!". Партнеры договорились вместе поддерживать высокий культурный уровень на спортивных мероприятиях.



Громкая нецензурная лексика на стадионах, слаженное скандирование неприличных слов в фанатском секторе или оскорбительных выражений в адрес судей не только мешают проведению матчей и не способствуют поддержанию доброжелательной атмосферы на спортивных мероприятиях, но и являются объектом административного наказания.

Футбольные клубы штрафуются Российским футбольным союзом за неподобающее поведение болельщиков. Размеры штрафов составляют до 100 тыс. руб. рублей за матч .

ФК "Локомотив" начинает бороться с матом на стадионах нетривиальным способом: в случае, если матч пройдет без неприличных скандирований со стороны болельщиков клуба, деньги, зарезервированные на штрафы, будут перечислены в благотворительный фонд "Линия жизни" на медицинские программы: адресную помощь тяжелобольным детям и приобретение высокотехнологичного оборудования для российских больниц.

"Поведение болельщиков – мощный фактор, который влияет на команды, помогает двигаться вперед и побеждать. Все вместе мы можем стать лучше и отказаться от использования нецензурных выражений. Наша совместная акция направлена на помощь детям: отказался от мата – спас жизнь ребенка", – прокомментировал акцию генеральный директор ФК "Локомотив" Владимир Леонченко.

"Мы верим в лучшие качества российских болельщиков и уверены, что, имея такой выбор, они предпочтут не выражать свое негодование, а помочь детям. Это будет, с одной стороны, личной ответственностью болельщиков, а, с другой, социальной ответственностью футбольного клуба", – говорит президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Старт инициативы запланирован на матч 5-го тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-лиги сезона-2021\22, в котором ФК "Локомотив" сыграет дома на "РЖД Арене" с ФК "Краснодар" в воскресенье, 22 августа.

Учитывая, что ФК "Локомотив" проводит около двух десятков домашних матчей в год, сознательные болельщики смогут помочь сразу нескольким детям с очень тяжелыми диагнозами.

ФК "Локомотив" и благотворительный фонд "Линия жизни" сотрудничают с 2018 года. Впервые в истории российский клуб выходил на матчи Лиги чемпионов УЕФА в форме с логотипом благотворительной организации. Благодаря этому партнерству миллионы болельщиков во всем мире узнали о фонде "Линия жизни", увидели его англоязычное название – Life Line Fund. Дебют "Линии жизни" в главном клубном турнире планеты состоялся 18 сентября 2018 года в Стамбуле. Чемпион России "Локомотив" тогда сыграл с чемпионом Турции "Галатасараем".

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования. Основные программы фонда — высокотехнологичные методы лечения детских онкологических заболеваний, лазерная хирургия, лечение плечелучевых синостозов, восстановительное лечение, молекулярно-генетические обследования, приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования для российских больниц. "Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог спасти и кардинально улучшить качество жизни 11 843 тяжелобольных детей. "Линия жизни" финансирует лечение детей по всей России.