Завершается фестиваль «Лето в соборе»

Концерты посетили более 5 тыс. человек

29 августа в Кафедральном соборе святых Петра и Павла завершается фестиваль фонда Collegium Musicum "Лето в соборе". Артист Yamaha, саксофонист Иван Дыма собрал яркий международных ансамбль солистов – аккордеонист Арсений Строковский (Россия-Германия), скрипачка Мичиру Соеда (Япония), органистка Юлия Иконникова (Россия) – который дарит новый взгляд на шедевры классики, от Баха и Вивальди до Гершвина, Хачатуряна и Пьяццоллы.



Фестиваль "Лето в соборе" стартовал 10 июня, на протяжении трех летних месяцев здесь выступали известные российские органисты, камерные и симфонические оркестры – звучала популярная классическая музыка и репертуарные редкости. В фестивальную афишу вошло 18 концертов, в условиях коронавирусных ограничений их в общей сложности посетило более 5000 слушателей.

"Фестиваль открылся дебютом в соборе ансамбля солистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, фантастического коллектива, который исполнил Октет Шуберта, а органист Даниэль Сальвадор в этот же вечер впервые представил в России органные сочинения Шуберта. Мы были счастливы, что разные фестивальные программы – и популярная музыка, и изысканные раритеты для ценителей – находят своего слушателя, однако к середине июля, когда ситуация с коронавирусом в столице ухудшилась, стало понятно – надо быть ответственными и отказаться от части концертов. Тем радостнее было увидеть полные залы в августе. Публика скучает по живой музыке, и мы чувствуем, что делаем важное дело, приглашая ярких музыкантов и выстраивая афишу так, чтобы каждый мог найти что-то интересное для себя", – говорит директор Фонда Сollegium Musicum, дирижер Олег Романенко.

Традиционно центральное место в концертной афише занимали органные концерты, ведь в соборе находится один из старейших органов в России – инструмент немецкой фирмы W. Sauer (1898). С сольными программами выступили известные российские органисты Александр Князев, посвятивший концерт хоральным прелюдиям И. С. Баха, и Федор Строганов, исполнивший великие органные фантазии.

Солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин удивил новым звучанием саундтреков из популярных фильмов, а титулярный органист Папской капеллы в Мадриде Даниэль Сальвадор провел увлекательный променад по истории под названием "700 лет органной музыки". Огромный интерес вызвал концерт с интригующим названием "Два короля: орган и рояль" В одной программе эти инструменты встречаются редко, однако молодые музыканты, студенты Московской консерватории Иван Царев и Татьяна Светашова подарили уникальную возможность услышать необычный монарший дуэт: прозвучали оригинальные сочинения для органа и рояля, переложения популярных симфонических произведений и, конечно, орган и рояль предстали в качестве солистов.

В концертах фестиваля приняли участие Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский государственный академический симфонический оркестр под руководством Павла Когана и целая плеяда российских органистов. Дважды под управлением дирижера Олега Романенко прозвучал Реквием Моцарта в редакции Франца Байера – версии, признанной такими выдающимися маэстро, как Леонард Бернстайн и Николаус Арнонкур.