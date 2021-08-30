МХАТ им М.Горького открывает сезон «Лавром»

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МХАТ им. М. Горького открывает новый сезон 1-2 сентября спектаклем "Лавр" режиссера Эдуарда Боякова по одноименному роману Евгения
Водолазкина. Постановка стала главной премьерой прошедшего сезона, СМИ называют
ее "главным высказыванием обновленного МХАТ". Это самый грандиозный по
масштабам и занятым артистам спектакль за всю историю Художественного театра.
Русское средневековье с точностью до мурашек помогут воссоздать самые современные театральные технологии, фантазия лучших сценографов, видеохудожников, художников по свету. Это самый грандиозный по масштабам и занятым артистам спектакль МХАТ. В материю спектакля вплетена живая музыка, переходящая из аутентики в рок, которую создают на сцене полюбившиеся зрителям известные музыканты. На сцене оживут не только мелодии, пение и звуки экзотических инструментов, в спектакле оживает весь роман "Лавр": если волк – то настоящий, если река – то реальная, если праздник – то заразительный пляс, а если Храм – то во весь рост.
В главных ролях: народные артисты РФ Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, а также Алиса Гребенщикова и Евгений Кананыхин. Режиссер: Эдуард Бояков.
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