МХАТ им М.Горького открыл сезон

МХАТ им М.Горького открыл сезон
Фото: пресс-служба
31 августа в театре прошло собрание творческого состава, посвященное открытию 124-го сезона

Встреча творческого состава театра с врио директора Олегом Михайловым, художественным руководителем МХАТ им. М.Горького Эдуардом Бояковым и заместителем художественного руководителя Захаром Прилепиным прошла на Большой сцене.

Врио директора МХАТ им. М. Горького Олег Михайлов: "Сегодня – день памяти Святых Флора и Лавра. И сегодня вечером мы открываемся спектаклем "Лавр". Такое совпадение можно считать добрым знаком. В прошлом сезоне мы выпустили 15 премьер, театр вошел в лидеры российских театров, включился в активный гастрольный график и, несмотря на связанные с пандемией сложности, мы надеемся, что новый сезон будет даже более ярким и насыщенным. Тем более, что в прошлом году у нас появился совет Попечителей, в который вошли УГМК, Московский Экономический Форум, фонд "Институт Культурной политики" и корпорация "Синергия" – благодаря Совету мы смогли выпустить новые спектакли".

Художественный руководитель МХАТ им. М.Горького Эдуард Бояков: "В новом сезоне нам предстоит выходить на сцену с новыми и старыми спектаклями – со слезами, с эмоциями, с потом, с нервами, с катарсисом, с расчетом на то, что зритель переживет потрясение. И это огромная сложная задача. Мы должны продолжать разговор о том, кто мы, зачем мы, зачем существует театр. Мы должны искать смыслы, как бы ни было сложно. Нам предстоит и дальше разбираться с важными, сутевыми вопросами нашей жизни. И в будущем сезоне мы будем заниматься этим. Быть на острие эстетической повестки. Потому что МХАТ – это бренд. И мы это осознаем: мы единственный, живой, актуальный театр, который делает повестку, который определяет и занимается этой повесткой".

Заместитель художественного руководителя МХАТ им. М.Горького, писатель, общественный деятель Захар Прилепин: "Театр – это живой организм, живое тело, живая развивающаяся культура. Куда не взгляни – в мир культуры, литературы, живописи – многие вещи происходили через преодоление. Я всех, кто переживает из-за информационных войн, сердечно прошу смотреть на это как на большой исторический контекст. Это признак того, что все в порядке, мы развиваемся. А те, кто переживает злорадно, могут не волноваться, потому что несмотря на фейки и вбросы, мы расширяем пространство людей, которые искренне за нас переживают и желают нам добра и роста. Совершенно верно было отмечено, что количество премьер в прошлом сезоне – беспрецедентно. То, что Эдуард смог собрать такую команду, смог соединить коллектив, смог поставить перед собой такие задачи и реализовывает их – беспрецедентная вещь. И надо отдаваться этой работе, надо погибать на этой работе, ею нужно жить".


Главная тема встречи – итоги прошлого сезона и планы на новый сезон.

В 123-м сезоне МХАТ ставил перед собой огромные задачи, это во многом и спасло театр в условиях пандемии и позволило ему не только не потерять, а в разы увеличить посещаемость спектаклей, рейтинги и т.д. Зритель идет в театр – и на классику, и на современную драматургию. Эффект настоящего народного театра: зрители опираются не на мнение театральных экспертов, а на мнение соседей, сослуживцев, родственников, журналистов, освещающих наши премьеры. "Наши спектакли посетило множество важных для нас людей, чье мнение может служить ориентиром. Но главное, что мы формируем репертуар, мы формируем труппу – и эти два параллельных процесса возводят новый МХАТ им. М. Горького, мощный театр с четкими духовными и общественными принципами, твердо стоящий на ногах, любимый зрителем, осуществляющий свою гуманитарную миссию", – сказал художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

В прошлом сезоне на трех сценах театра прошло 15 премьер. Также в МХАТ состоялись творческие вечера на Большой сцене, в которых театр принимал участие организационно, такие как вечер протоирея Артемия Владимирова, "Страсти по Матфею" митрополита Иллариона, пластические и детские спектакли на Третьей сцене.  9 мая на ступеньках театра прошла народная акция "Победный хор",
в которой приняли участие москвичи и артисты МХАТ. Зимой и летом МХАТ им. М. Горького стал партнером двух крупных событий – Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве и гастролей БДТ им. Товстоногова, приуроченных к 70-летию народной артистки России Светланы Крючковой: в преддверии этих событий в здании на Тверском бульваре театр сделал несколько пресс-конференций и провел пиар-кампанию спектаклей.

В прошлом сезоне в штат театра принят артист Георгий Иобадзе. И уже в этом сезоне актрисой труппы становится Евдокия Германова – заслуженная артистка России.


На встрече Эдуард Бояков представил премьеры и проекты нового 2021/2022 сезона.

Большая сцена:

1.      "Розовое платье": автор – Наталия Мошина, режиссер-постановщик – Эдуард Бояков, режиссер – Сергей Глазков, художник по костюмам – Елена Зыкова.

2.      "Пиноккио": Карло Коллоди, режиссер и автор инсценировки – Арина Мороз, художник по костюмам – Александра Борк.

3.      "Женщины Есенина": Захар Прилепин, автор инсценировки – Елена Исаева, режиссер – Галина Полищук, художник-постановщик – Айгарс Озолиньш, художник по костюмам – Ирэна Белоусова.

4.      "Хлорофилия": Андрей Рубанов, авторы инсценировки - Эдуард Бояков, Алексей Зензинов, режиссеры – Эдуард Бояков, Сергей Глазков, художник-постановщик – Александр Цветной.

5.      "Ромео и Джульетта": Уильям Шекспир, режиссер – Рената Сотириади, художник – Ирина Титоренко.

6.      "Скупой": Ж.-Б. Мольер, режиссер –  з. а. РФ Александр Дмитриев, художник Елена Ярочкина, в главной роли – н. а. РФ Леонид Якубович.

7.      "Песочный человек": Э.Т.А. Гофман, либретто – Михаил Шемякин, Ольга Погодина-Кузмина, Эдуард Бояков, художник – Михаил Шемякин, музыка – Максим Фадеев.

8.      "Чемодан": Сергей Довлатов.

9.      "Обручение": Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк, режиссер-постановщик – Рената Сотириади.

Малая сцена

10.    "Сказки в шатре": Михаил Пришвин, режиссер – Алиса Гребенщикова.

Третья сцена

11.    "Сумбур и музыка": Соломон Волков, режиссер – Ольга Субботина, художник-постановщик – Дмитрий Разумов.

Также планируются постановки:

– "Марья Моревна" (интерактивная сказка)

– "Братья Карамазовы"

– "На дне"

– инсценировка романа Сергея Шаргунова "1993"

– проект "Одиссея Бродского"

– народный артист России, режиссер Валентин Клементьев поставит не только "Белую гвардию" молодыми актерами и студентами, а также восстановит постановку Олега Ефремова "Валентин и Валентина" по Михаилу Рощину.

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