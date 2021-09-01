Татьяна Васильева и Татьяна Веденеева сыграют в «Бешеном хворосте»

Татьяна Васильева и Татьяна Веденеева сыграют в «Бешеном хворосте»
Премьера запланирована на 10 сентября 2021 года.

Школа современной пьесы откроет 33-й сезон спектаклем "Бешеный хворост" по пьесе Олега Маслова в постановке Иосифа Райхельгауза.

Пьеса "Бешеный хворост" была прислана автором для участия в драматургическом конкурсе "Действующие лица-2021". Своей дерзостью и актуальностью работа сразу привлекла внимание худрука ШСП Иосифа Райхельгауза и литчасти театра, поэтому "Школа современной пьесы" сразу заключила договор с драматургом, получив эксклюзивные права на постановку произведения.

Иосиф Райхельгауз увидел в пьесе рифму к старому фильму Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна". Пьеса рассказывает историю ученика старших классов, подвергшегося из-за политического инакомыслия травле со стороны учителей, как бы отзеркаливая картину 1988 года, где пострадавшей оказывается сама преподавательница.  

В названии пьесы кроется метафора. Бешеный хворост – это растение, ядовитое для людей и животных. При этом оно обладает душистым запахом и яркой, притягательной красотой. Так же, как и бешеный хворост, токсичными и опасными могут быть люди, жизненные ценности которых далеки от высоких материй, и ориентированы, в первую очередь, на личную выгоду и прагматизм.

Может ли чему-то научить преподаватель, запрещающий выражать мысли ученикам, из-за страха потери собственной репутации? А учитель, оказывающий давление на своих подопечных из-за расхождения взглядов? Однако автор не делит персонажей на "черных и белых". Главный герой здесь не жертва и не герой нашего времени, он совершенно не навязан, однако понятен зрителям, которые смогут интерпретировать мотивацию его поступков по-своему.

Главные роли в спектакле будут играть звезды ШСП – Татьяна Веденеева и Татьяна Васильева. Роль ученика исполнит Александр Сеппиус. В ролях: Джульетта Геринг, Татьяна Циренина, Валерия Ланская, Рузиль Миникаев.

Редакция

Ответить:

новости партнеров

Новых скидок не будет: в России ответили на чаяния белорусов получать газ задаром

Экспортные цены не могут быть аналогичны внутренним

Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в расправе

Глава государства призвал всех к здравому смыслу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей