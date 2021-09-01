Татьяна Васильева и Татьяна Веденеева сыграют в «Бешеном хворосте»

Премьера запланирована на 10 сентября 2021 года.

Школа современной пьесы откроет 33-й сезон спектаклем "Бешеный хворост" по пьесе Олега Маслова в постановке Иосифа Райхельгауза.

Пьеса "Бешеный хворост" была прислана автором для участия в драматургическом конкурсе "Действующие лица-2021". Своей дерзостью и актуальностью работа сразу привлекла внимание худрука ШСП Иосифа Райхельгауза и литчасти театра, поэтому "Школа современной пьесы" сразу заключила договор с драматургом, получив эксклюзивные права на постановку произведения.

Иосиф Райхельгауз увидел в пьесе рифму к старому фильму Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна". Пьеса рассказывает историю ученика старших классов, подвергшегося из-за политического инакомыслия травле со стороны учителей, как бы отзеркаливая картину 1988 года, где пострадавшей оказывается сама преподавательница.

В названии пьесы кроется метафора. Бешеный хворост – это растение, ядовитое для людей и животных. При этом оно обладает душистым запахом и яркой, притягательной красотой. Так же, как и бешеный хворост, токсичными и опасными могут быть люди, жизненные ценности которых далеки от высоких материй, и ориентированы, в первую очередь, на личную выгоду и прагматизм.

Может ли чему-то научить преподаватель, запрещающий выражать мысли ученикам, из-за страха потери собственной репутации? А учитель, оказывающий давление на своих подопечных из-за расхождения взглядов? Однако автор не делит персонажей на "черных и белых". Главный герой здесь не жертва и не герой нашего времени, он совершенно не навязан, однако понятен зрителям, которые смогут интерпретировать мотивацию его поступков по-своему.

Главные роли в спектакле будут играть звезды ШСП – Татьяна Веденеева и Татьяна Васильева. Роль ученика исполнит Александр Сеппиус. В ролях: Джульетта Геринг, Татьяна Циренина, Валерия Ланская, Рузиль Миникаев.