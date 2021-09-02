JINJER приедет в Россию в рамках мирового тура с программой MACRO

Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
JINJER
– молодая и амбициозная метал-группа из Украины, менее чем за 10 лет успела
плотно занять свое место на мировом музыкальном ландшафте. Группа образовалась в
Донецке в 2009 году и уже после выпуска своего первого альбома в 2012 получила
премию "Лучшая украинская метал-группа". Во многом команда заслужила признание
благодаря безупречной технике музыкантов и данным фронтвумен Татьяны Шмайлюк,
чей убойный вокальный диапазон впечатлит любого меломана.
После записи альбома CLOUD FACTORY (2014) JINJER выходит на международный гастрольный рынок сразу с сольными концертами, выстраивая репутацию лицом к лицу c каждым поклонником. Группа все больше набирала популярность, чем привлекла внимание Napalm Records, которые быстро подписали контракт с JINJER на выпуск их третьего альбома KING of EVERYTHING (2016), а также сингла Game Changing и видео для PISCES, набравших миллионы просмотров на YouTube. Быстро растущий ажиотаж открыл для группы возможности для мирового тура, выступлений на крупнейших фестивалях Hellfest, Wacken, Nova Rock, совместного тура со Slipknot, и уже осенью 2021 года мы сможем живьем оценить всю мощь их выступлений в столице.
Совсем недавно JINJER анонсировали выпуск нового альбома под названием Wallflowers, дразня поклонников вышедшими синглами Vortex и Mediator. Дата релиза пластинки намечена на 27 августа 2021 года.
В связи с указом мэра Москвы и рекомендациями Роспотребнадзора московский концерт JINJER пройдет в новом формате COVID-free – 10 сентября 2021г. в 1930 Moscow.
Чтобы попасть на мероприятие, вам понадобится билет на концерт, специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность. Получить QR-код можно, если вы переболели Covid-19 в последние 6 месяцев, сдали и получили отрицательный результат ПЦР-теста в последние 72 часа до концерта или получили сертификат о вакцинации.
Билеты в продаже – http://jinjer2021.ru
Для лиц старше 16 лет
Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними