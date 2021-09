JINJER приедет в Россию в рамках мирового тура с программой MACRO

Прогрессивная четверка выступит 10 сентября 2021г. в 1930 Moscow, Москва

JINJER – молодая и амбициозная метал-группа из Украины, менее чем за 10 лет успела плотно занять свое место на мировом музыкальном ландшафте. Группа образовалась в Донецке в 2009 году и уже после выпуска своего первого альбома в 2012 получила премию "Лучшая украинская метал-группа". Во многом команда заслужила признание благодаря безупречной технике музыкантов и данным фронтвумен Татьяны Шмайлюк, чей убойный вокальный диапазон впечатлит любого меломана.



После записи альбома CLOUD FACTORY (2014) JINJER выходит на международный гастрольный рынок сразу с сольными концертами, выстраивая репутацию лицом к лицу c каждым поклонником. Группа все больше набирала популярность, чем привлекла внимание Napalm Records, которые быстро подписали контракт с JINJER на выпуск их третьего альбома KING of EVERYTHING (2016), а также сингла Game Changing и видео для PISCES, набравших миллионы просмотров на YouTube. Быстро растущий ажиотаж открыл для группы возможности для мирового тура, выступлений на крупнейших фестивалях Hellfest, Wacken, Nova Rock, совместного тура со Slipknot, и уже осенью 2021 года мы сможем живьем оценить всю мощь их выступлений в столице.

Совсем недавно JINJER анонсировали выпуск нового альбома под названием Wallflowers, дразня поклонников вышедшими синглами Vortex и Mediator. Дата релиза пластинки намечена на 27 августа 2021 года.

В связи с указом мэра Москвы и рекомендациями Роспотребнадзора московский концерт JINJER пройдет в новом формате COVID-free – 10 сентября 2021г. в 1930 Moscow.

Чтобы попасть на мероприятие, вам понадобится билет на концерт, специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность. Получить QR-код можно, если вы переболели Covid-19 в последние 6 месяцев, сдали и получили отрицательный результат ПЦР-теста в последние 72 часа до концерта или получили сертификат о вакцинации.

Билеты в продаже – http://jinjer2021.ru

Для лиц старше 16 лет