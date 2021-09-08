Стартует ежегодный инвестиционный сабантуй "Зауралье"

На форуме ожидается присутствие иностранных спикеров

10-11 сентября 2021 года в городе Сибай Республики Башкортостан состоится ежегодный Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан.



В рамках деловой программы форума пройдут стратегические сессии по вопросам рекультивации промышленных территорий, дискуссионные секции, посвященные развитию АПК, внутреннего туризма, обсуждению проектов создания евразийского экономического центра, созданию промышленной кооперации между Башкортостаном и Республикой Беларусь.

"Инвестиционный форум "Зауралье" станет еще одним шагом по улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан. Так, мы рассчитываем заключить свыше 20 соглашений на общую сумму около 79,5 млрд рублей, в том числе и с ООО "Башкирская медь", АО "Белорецкий металлургический комбинат", ООО "Макдональдс", ООО "Акрос РБ" и другими. Все это позволит создать в регионе более 2600 новых рабочих мест", – заявил глава правительства республики Андрей Назаров.

Помимо деловой программы на форуме запланировано проведение ряда фестивалей. Познакомиться с гастрономическими традициями Башкортостана гости смогут в рамках фестиваля "Кумыс Фест". Для любителей музыки пройдет фестиваль этнического рока, на котором выступят популярные исполнители Республики Башкортостан, а также артисты из Москвы, Бурятии, Казахстана, Тывы и Грузии.

Для участия в работе инвестсабантуя приглашены представители федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, известные государственные и общественные деятели. В связи с открытием границ на форуме ожидается личное присутствие иностранных спикеров.