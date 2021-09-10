Сибай впервые в России сделал бесплатный проезд на всем общественном транспорте для участников форума

Сибай впервые в России сделал бесплатный проезд на всем общественном транспорте для участников форума
Фото: Андрей Старостин, Дамир Хузиев / photo.forum-zauralye.com
10 сентября 2021 года в городе Сибай Республики Башкортостан проходит третий Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021", организованный при поддержке Агентства стратегических инициатив и Правительства Республики Башкортостан

На нескольких локациях, установленных вокруг главной площади города, будут проходить дискуссионные и стратегические сессии, круглые столы, где обсудят такие темы, как экология, промышленность, сельское хозяйство и внутренний туризм с участием инвесторов, государственных деятелей, представителей региональных и федеральных учреждений, бизнес-сообществ и культуры, экспертов и общественных деятелей.

Помимо этого для гостей города будут организованы два фестиваля, шествие национальных костюмов, концерт Валерии и бесплатный проезд на общественном транспорте по всему городу. Такого ещё не было ни на одном форуме.

Посмотреть улочки и здания Сибая можно будет начиная с 6-30 утра до 22-30 ночи. 21 железный конь, среди которых автобусы НЕФАЗ и малого класса Павловского завода, покажут все достопримечательности города.

Форум проводится согласно всем требованиям Роспотребнадзора.

отдел информации
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