На «Зауралье-2021» состоялась сессия «ГЧП как инструмент инфраструктурного развития территорий»

Участники форума обсудили реализацию инфраструктурных проектов

10 сентября в ходе Инвестсабантуя "Зауралье-2021" состоялась сессия "ГЧП как инструмент инфраструктурного развития территорий". Ее организатором выступило Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.

Участники сессии сошлись во мнении, что важнейшим инструментом реализации инфраструктурных проектов в современных условиях является механизм государственно-частного партнерства.

В эффективности этой работы заинтересованы представители бизнес-сообщества и власти различных уровней. Привлечение инвестиций из частного сектора для реализации государственных стратегических задач позволит стимулировать процессы инновационного развития предприятий и территорий, обеспечивая поддержку научно-технической и инновационной деятельности, разработку и внедрение в производство современных подходов и технологий.

Модератор сессии, заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Светлана Малинская в приветственной речи отметила: "Мы хотим привлекать средства инвесторов для создания социальной инфраструктуры. Поэтому приоритетная цель сессии – выйти на формирование нового, более полного портфеля инструментов для реализации соцпроектов".

"Башкирия имеет огромный потенциал развития ГЧП", – считает член совета московской "Деловой России", гендиректор центра экономики регионов Алексей Порошин. В частности перспективными могут быть инфраструктурные проекты в сфере транспорта, медицины, ЖКХ, промышленности. Так Центром экономики регионов уже проработана финансовая структура проекта по строительству завода по переработке молока. Более 700 миллионов будет потрачено на строительство молочного завода в ОЭЗ зоне "Алга".

При этом, подчеркнул Порошин, большое количество проблем остается на федеральном уровне. В частности, нет четкого механизма возмещения затрат концессионерам. Мы готовим предложение, чтобы все отраслевые ведомства разработали свои программы развития ГЧП по единым стандартам. Также планируется создать единый атлас региональных проектов ГЧП.

Генеральный директор ООО "Системные концессии" Валерий Еремин сообщил о планах сделать детский отдых в России более современным и доступным для максимального количества детей. По его словам, частная инициатива создания современного и комфортного детского лагеря уже реализуется в Хабаровском крае. В Республике Башкортостан планируется реализовать аналогичный проект. Детский комплекс будет рассчитан на 350-500 детей. Предполагаемый объем инвестиций – 2,1-2,3 млрд рублей. По его словам, уже есть предварительное согласование проекта. В настоящее время обсуждается наполнение услуг.

Также в ходе работы площадки речь зашла о реализации других ключевых социальных проектов в регионе: строительства двух школ, ледовой арены, Восточного выезда из Уфы, домов-интернатов для пожилых людей и других.

"Корпорация развития Республики Башкортостан" вносит большой вклад в реализацию проектов в жизнь. По словам первого заместителя гендиректора АО "Корпорация развития Республики Башкортостан" Гульнары Мифтаховой, представляемая ею организация – своего рода одно окно сопровождения проектов ГЧП, задача которого – ускорить процесс.

Как рассказала Светлана Малинская, в рейтинге ГЧП Республике Башкортостан удалось на 9 пунктов улучшить свои позиции. Среди 85 регионов республика расположилась на 11 строчке рейтинга. Однако в планах – войти в пятерку лидеров, и Республика Башкортостан будет стремиться к этому.

"Что такое ГЧП? Это когда мы получаем проект здесь и сейчас, но при этом инвестор несет ответственность за техническое состояние, оснащение на протяжении длительного периода эксплуатации. Таким образом, мы видим нацеленность инвестора на результат и развитие собственного бизнеса", – подчеркнула Светлана Малинская.

III Всероссийский инвестсабантуй принимает в Сибае более тысячи участников, среди которых представители государственных органов власти и бизнес-сообщества, эксперты и общественные деятели, инвесторы из России и зарубежья. В ходе сессий и работы площадок гости делятся своим опытом, дискутируют на различные темы – от развития сельского хозяйства до сохранения экологии. Организаторами мероприятия выступает правительство Республики Башкортостан и Агентство стратегических инициатив.