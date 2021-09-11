Цифровизацию экспорта обсудили на Инвестсабантуе «Зауралье-2021»

Перед чиновниками стоит задача максимально упростить бизнесу экспортные процедуры

10 сентября в городе Сибае Республики Башкортостан проходит III Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021". Его организаторами выступают правительство Республики Башкортостан и Агентство стратегических инициатив.

В одном из залов Инвестсабантуя под названием "Якты-Куль" состоялась сессия, участники которой обсудили важность цифровизации экспорта. Модератором стал руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в городе Уфе Ренат Маняпов.

"Мы, конечно, понимаем – в нынешнюю эпоху глобальных изменений неиспользование экспортерами цифровых технологий приводит к тому, что он не будет эффективным конкурентом. Естественно, он проиграет в любой борьбе за покупателя. У нас в республике достаточно хорошо выстроена система поддержки экспорта, есть несколько профильных ведомств: Центр поддержки экспорта, представительство российского экспортного центра. Хотелось бы отметить активную работу Центра поддержки Республики Башкортостан с точки зрения цифровизации наших республиканских экспортеров", – задал тон беседы Ренат Ильдусович.

После этого модератор обозначил спикеров, в числе которых была глава Госкомитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

"Уже второй год подряд на этой площадке мы говорим про экспорт. Если в первый раз мы обсуждали выход на экспорт и вообще, что такое бренд, то сегодня, по логике, происходит углубленное изучение этой темы. Пока сложилось так: в целом экспорт, то есть управление экспортом, его цифровизация, находится на сегодняшний момент на стадии развития, и то, что сегодня мы здесь собрались и обсуждаем цифровизацию – это для нас, как для профильного ведомства, очень важно. С прошлого года мы хотим найти единую систему подсчета, учета, оценки экспортеров, и это на сегодняшний день остается большой проблемой. Мы получаем информацию только от таможенной службы и то, если мы к ним обратимся по какому-то конкретному вопросу. Сводную информацию по количеству мы делаем вручную", – сказала Маргарита Болычева.

Маргарита Дмитриевна также отметила, что Госкомитет, который она возглавляет, держит руку на пульсе, чтобы понимать, что происходит с экспортерами. "К примеру, в этом году мы запустили проект под названием "Скорая экспортная помощь", в рамках которого прошло консалтинговое исследование. Делили направления экспортеров так: начинающие, уже экспортирующие и те, кто еще к этому не готов. Самое важное на сегодняшний день – нащупать и понять тех предпринимателей, которые уже экспортировали, но перестали. И понять, почему они это сделали. Это такой живой организм, который постоянно нужно контролировать. Никто, к сожалению, ни в каком регионе, я бы даже сказала, в целой стране, не чувствует так своего предпринимателя именно в направлении по экспорту", – резюмировала Маргарита Болычева.

По словам спикера, сейчас ведомство вынуждено заставлять предпринимателей собирать все документы на протяжении полутора месяцев и приносить лично в ведомство. Формат "одного окна", конечно же, упростит жизнь не только экспортерам, но и самому министерству.

Нужно понимать, что экспортная деятельность намного компетентнее, чем на внутреннем рынке. Данная сессия осветила возможности, открытые международной торговлей с помощью различных инструментов продвижения. Среди них такие, как анализ зарубежных рынков на примере ряда стран, выбор различных схем работы, эффективные способы межличностной коммуникации с зарубежными партнерами. Также на сессии рассказали, как правильно искать "теплые контакты", на что нужно акцентировать свое внимание и о многом другом, что нужно каждому, кто желает успешно развиваться в сфере международного экспорта.

"Республика Башкортостан является одним из лидеров не только по экспорту, но и в целом по развитию промышленного производства. Мы знаем, что республика в рейтинге регионов заняла первое место, что очень радует. Очень важно, что у вас проходит такое мероприятие, на котором можно обсудить актуальные вопросы развития экспорта. На самом деле Минпромторг России ни в коем случае не ограничивает экспорт, и конечно же, не имеет задачи регулировать все так, чтобы было сложно, напротив. Мы стараемся найти те подходы, те механизмы, которые позволяют экспортеру гораздо проще и понятнее получить государственную поддержку и обрести доступ на внешний рынок. Главная идеология у нас заключается в том, что экспорт – это просто", – подчеркнул директор департамента международной кооперации лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов.

Кроме того, проблема с документами была у многих предпринимателей – некоторые не успевали подать документы в срок, забывали отправить какой-то один документ и так далее. Но благодаря появлению "одного окна" эта процедура стала проще. О ней на сессии рассказал вице-президент АО "Российский экспортный центр" по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.

Алексей Викторович объяснил, что главной задачей "Одного окна" изначально ставилось именно создать для экспортера единую точку доступа, через которую он сможет получить все сервисы, а не путешествовать между различными ведомствами и службами. Проблема заключалась еще и в том, что в одно и то же место нужно было предоставлять одни и те же документы. Естественно, многое терялось, забывалось, на процедуру в целом уходило много времени.

"Но, как бы ни была задача проста, все это привело к созданию огромнейшей информационной системы, к которой сейчас подключены порядка 20 ведомств, обменивающиеся между собой 60 видами сведений в электронном виде. Это позволяет запускать цифровые сервисы. Важно отметить, что модель "одного окна" придумана очень давно и используется во всем мире. Но проблема заключается в том, что эта система все-таки ограничена", – поделился вице-президент АО "Российский экспортный центр" по реализации проекта "Одно окно".

Сомневаться в своих возможностях не стоит, уверены участники форума. Успех предприятия зависит от четко продуманной стратегии и профессиональной поддержки различных инфраструктур в ведении экспортной деятельности. Но нельзя отрицать того, что важно идти в ногу со временем и тенденциями.