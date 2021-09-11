Портреты композиторов: концерт первый

Портреты композиторов: концерт первый
Играет заслуженный артист России, профессор Александр Фисейский, орган

12 сентября Благотворительный фонд Collegium Musicum и выдающийся российский органист Александр Фисейский начинают новый авторский цикл концертов в Евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла. "Портреты композиторов" – это главные фигуры мировой органной культуры крупным планом, их произведения прозвучат на историческом органе немецкой фирмы W. Sauer (1898).

Подобно хорошему собранию, в этой портретной галерее представлено искусство разных эпох и стран. Фисейский – авторитетный музыкант и исследователь, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных – проведет слушателей по "залам" искусно составленной экспозиции и познакомит с крупнейшими органными школами Европы и бессмертными шедеврами. Его спутником станет Иоганн Себастьян Бах – композитор, чья музыка занимает центральное место в творческой биографии органиста и в новом сезоне будет звучать в каждой программе.

"Идею этого цикла мне подсказал Альберт Швейцер, в самом начале своего фундаментального исследования о Бахе охарактеризовавший его как художника, который своим творчеством подвел итог тысячелетнему развитию европейской музыки. Мне захотелось продолжить мысль Швейцера и соединить в одном цикле концертов произведения Лейпцигского кантора, его великих современников и последователей, для которых творчество Баха стало “путеводной нитью”", – рассказал Александр Фисейский.

Цикл включает 6 концертов и продлится весь сезон – до июля 2022 года. В каждой программе, наряду с музыкой Баха, представлены сочинения одного или двух авторов – все это шедевры, рассказывающие о важных этапах развития европейских органных школ и создающие общекультурный контекст. Первый вечер посвящен барокко: Бах, Гендель и Вивальди. В следующих программах будут звучать сочинения Моцарта, Мендельсона-Бартольди, Листа, Брамса, Регера, Франка и Мессиана.

Каждый авторский цикл Александра Фисейского – масштабный, продуманный в каждой детали проект, важнейшая цель которого – популяризация органной музыки и сохранение органного наследия великих композиторов. В предыдущие годы он представлял в соборе циклы "Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX-XX веков", а также "Все произведения Иоганна Себастьяна Баха для органа", который длился три сезона (2017-2020) и дал слушателям уникальную возможность в одном пространстве на одном инструменте услышать все сохранившиеся органные сочинения Баха.

"Авторские циклы Фисейского – всегда событие, и мы очень рады, что каждый сезон Александр Владимирович представляет свою серию уникальных органных программ. Блистательный цикл из 15 концертов "Все произведения Баха для органа" пользовался огромным успехом у публики, у нас даже сложилась традиция начинать новый календарный год концертом Фисейского: слушать великолепную игру профессора на историческом органе 1 января – особое ощущение, в этот вечер всегда аншлаг. В грядущем сезоне нас ждет замечательная подборка самых важных сочинений композиторов XVIII-ХХ веков", – говорит директор Фонда Collegium Musicum, дирижер Олег Романенко.

Александр Фисейский – солист Московской филармонии, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. Он совмещает активную концертную деятельность с педагогической работой, проводит мастер-классы и выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира (в Лондоне, Вене, Гамбурге, Балтиморе), принимает участие в работе жюри различных органных конкурсов, является инициатором фестиваля "Девять веков органа", ежегодного Международного симпозиума "Орган в XXI веке" и мн. др. Им записано свыше 40 грампластинок и компакт-дисков на исторических и современных органах. Сольные концерты органиста с успехом проходят в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Магдебурге, Париже, Страсбурге, Милане, Гданьске и других европейских центрах.

Пропаганда национального органного наследия – еще одна, важнейшая часть просветительской деятельности музыканта. Это семинары и мастер-классы по русской музыке в зарубежных вузах, запись компакт-дисков "200 лет русской органной музыки", выпуск трехтомника "Органная музыка в России" (Bärenreiter, Германия). В марте 2009 вышла монография А. Фисейского "Орган в истории мировой музыкальной культуры (III век до н. э. – 1800 год)".

Билеты: https://collegiummusicum.ru

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