Стартовал благотворительный проект НАДОБРО

Стартовал благотворительный проект НАДОБРО
Фото: пресс-служба
Его соорганизатор - благотворительный фонд "Линия жизни"

16 сентября 2021 года стартовал совместный благотворительный проект помощи тяжелобольным детям НАДОБРО. Проект создан сервисом безналичных чаевых CloudTips и фондом "Линия жизни" при поддержке компаний CloudPayments и Mastercard. 

За каждый онлайн-перевод чаевых, совершенный через сервис CloudTips, CloudPayments и Mastercard будут перечислять пожертвования в фонд "Линия жизни": 1 рубль – с каждой транзакции, и дополнительно 3 рубля – за транзакции, совершенные картами Mastercard®. 

Компании, которые подключили сервис онлайн-чаевых CloudTips для своих сотрудников, смогут дополнительно привлечь внимание к благотворительному проекту НАДОБРО. Специально для этого проекта CloudPayments разработал POS-материалы, которые можно разместить в любом удобном для отправителей месте (тейбл-тенты, визитки, наклейки).

""Линия жизни" – это фонд, который занимается высокими технологиями в медицине и делает их доступными российским детям. Проект НАДОБРО объединил в себе новые финансовые технологии и помощь тяжелобольным детям, – говорит Фаина Захарова, президент фонда. – Мы очень благодарны компаниям CloudPayments и Mastercard за поддержку. Все средства, полученные от проекта НАДОБРО, наш фонд планирует направить на адресную помощь детям и закупку высокотехнологичного оборудования для российских больниц". 

Благотворительный проект НАДОБРО завершится в декабре 2021 года. 

Источник: Пресс-служба фонда "Линия жизни" ✓ Надежный источник
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