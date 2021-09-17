Стартовал благотворительный проект НАДОБРО

Его соорганизатор - благотворительный фонд "Линия жизни"

16 сентября 2021 года стартовал совместный благотворительный проект помощи тяжелобольным детям НАДОБРО. Проект создан сервисом безналичных чаевых CloudTips и фондом "Линия жизни" при поддержке компаний CloudPayments и Mastercard.



За каждый онлайн-перевод чаевых, совершенный через сервис CloudTips, CloudPayments и Mastercard будут перечислять пожертвования в фонд "Линия жизни": 1 рубль – с каждой транзакции, и дополнительно 3 рубля – за транзакции, совершенные картами Mastercard®.

Компании, которые подключили сервис онлайн-чаевых CloudTips для своих сотрудников, смогут дополнительно привлечь внимание к благотворительному проекту НАДОБРО. Специально для этого проекта CloudPayments разработал POS-материалы, которые можно разместить в любом удобном для отправителей месте (тейбл-тенты, визитки, наклейки).

""Линия жизни" – это фонд, который занимается высокими технологиями в медицине и делает их доступными российским детям. Проект НАДОБРО объединил в себе новые финансовые технологии и помощь тяжелобольным детям, – говорит Фаина Захарова, президент фонда. – Мы очень благодарны компаниям CloudPayments и Mastercard за поддержку. Все средства, полученные от проекта НАДОБРО, наш фонд планирует направить на адресную помощь детям и закупку высокотехнологичного оборудования для российских больниц".

Благотворительный проект НАДОБРО завершится в декабре 2021 года.