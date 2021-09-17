МХАТ им М.Горького запускает музыкальный проект LAVRA

МХАТ им М.Горького запускает музыкальный проект LAVRA
Это трио уникальных музыкантов

26 сентября на Третьей сцене МХАТ им. М. Горького – презентация музыкального проекта LAVRA. Сложенная из звуков несочетаемых инструментов – колесная лира, гусли, маримба, бас-гитара – музыка LAVRA окутывает происходящее вокруг безвременьем, перемещая слушателя не только в пространстве, но и во времени.

Группа LAVRA – это трио музыкантов. Каждый из них – носитель уникального исполнительского стиля. Собранные воедино, они создают новый вид музыки, дополняя звучание друг друга и рождая новые ассоциации, эмоции и смыслы.

Исторически "Лавра" – это территория, объединяющая в себе здания самых разнообразных форм и укладов существования (от древнегреческого λαύρα "улица"). Проект LAVRA, возникший на сцене в спектакле "Лавр" режиссера Эдуарда Боякова, – это тоже микро-мир, где соединяются голоса разнообразных и, казалось бы, несочетаемых инструментов, чтобы родился единый смысл, логос, который проведет слушателя из прошлого в будущее.

LAVRA – музыка про людей и для людей. В ее звучании находят отражение мысли и переживания, которые знакомы любому слушателю – независимо от его опыта, личных приоритетов, политических воззрений и религиозных взглядов. Эта музыка – мы сами.

Сергей Калачев (aka. Grebstelь) – бас-гитарист, который с помощью midi-протоколов превращает свой инструмент в "космический орган" (выражение композитора и профессора МГК им. П.И.Чайковского Кузьмы Бодрова).

Авторский почерк Гребстеля стал неотъемлемой частью "околоэтнических" проектов Инны Желанной, Сергея Старостина, Радика Челюша и Таисии Краснопевцевой, и не менее органично вписался в звучание легенды арт-рока King Crimson. Его бас – это дыхание Вселенной: он совмещает абсолют спокойствия и неотвратимость предначертанного свыше в одном звукопотоке.

Петр Главатских – маэстро ударных инструментов, живая пульсация, способная за считанные секунды перевоплотиться из едва заметного призвука в настоящий грохот Апокалипсиса. В LAVRA его главный инструмент – маримба, звук из которой извлекается ударом палочек, но при этом обладает теплой мерцающей интонацией. Петя зажигает звезды на небосводе, созданном Гребстелем. И потрясает этот космос зовом симантрона – подвешенной доски, которая в древности заменяла колокол: так возникает живая, очень родная человеческая тревога, приводящая либо в отчаяние, либо к опыту и умению жить дальше с благодарностью.

Главатских постоянно находится в поиске новых форм: отыграв в МХАТ им. М.Горького спектакль "Лавр", он дает концерт по "Хорошо темперированному клавиру" Баха на маримбе, потом аккомпанирует Юлии Пересильд шлягеры, стучит по трубам завода на "Мистерии высокого давления" Квятковского, а дальше спешит к Теодору Курентзису в его экспериментальный проект.

Варвара Котова – вокалистка, исполнительница на гуслях и колесной лире. Регент, воспитанник хора "Сирин", с раннего детства Варя совмещала церковное пение с поездками в фольклорные экспедиции, впитывая магическое действие слова и человеческого голоса. Поступив в училище на дирижера хора, увлеклась западноевропейским Ренессансом. И последовательно ныряла в один культурный пласт за другим, чтобы изучить их досконально и уметь исполнить свой разнообразный репертуар как в аутентичной манере, так и адаптируя духовный стих к современным форматам. Голос Котовой – это голос и матери, и дочери. Это восход, утренняя молитва, ликование, плач, колыбельная и закат. Это любовь и безразличие. Он вопрошает с одного края земли и тут же отвечает с другого. А игра Вари на колесной лире и гуслях погружает слушателя то в морок компьютерного квеста, то в утерянные древние миры.

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