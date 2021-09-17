Как можно подслушать, подсмотреть, но ничего не записать

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Авторы спектакля "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз дали
возможность зрителям театра "Школа современной пьесы" услышать те самые разговоры "за соседним столиком в кафе". Секреты, которые никто не должен знать, и
только вы станете их хранителем.
На сцене – пять историй, каждая из которых заставит вас посмеяться сквозь слезы: экстравагантная блондинка, столик "на троих", посол из Индии, любитель сайта "Госуслуги" и одинокий юбиляр.
Спектакль дарит вам чувство легкости после просмотра, словно хороший фильм. Настоящая комедия на все времена!
Главной особенностью постановки является ее импровизационный характер: актеры разговаривают, как в жизни, их реплики спонтанны. Каждый раз история звучит по-новому, без повторений.
Приходите в "Школу современной пьесы"! Подслушивайте, подсматривайте и не записывайте вместе с нами!
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