Как можно подслушать, подсмотреть, но ничего не записать

"Школа современной пьесы" представила новый спектакль

Авторы спектакля "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз дали возможность зрителям театра "Школа современной пьесы" услышать те самые разговоры "за соседним столиком в кафе". Секреты, которые никто не должен знать, и только вы станете их хранителем.



На сцене – пять историй, каждая из которых заставит вас посмеяться сквозь слезы: экстравагантная блондинка, столик "на троих", посол из Индии, любитель сайта "Госуслуги" и одинокий юбиляр.

Спектакль дарит вам чувство легкости после просмотра, словно хороший фильм. Настоящая комедия на все времена!

Главной особенностью постановки является ее импровизационный характер: актеры разговаривают, как в жизни, их реплики спонтанны. Каждый раз история звучит по-новому, без повторений.

Приходите в "Школу современной пьесы"! Подслушивайте, подсматривайте и не записывайте вместе с нами!