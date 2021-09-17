В России стартовала кампания #ПИТЬНЕЛЬЗЯРУЛИТЬ

Профилактика нетрезвого вождения – это основа деятельности по снижению аварийности на дорогах

17 сентября 2021 года отмечается Всемирный день ответственного потребления пива. В этой связи проект "Автотрезвость" и АПП запустили просветительскую кампанию #ПИТЬНЕЛЬЗЯРУЛИТЬ, направленную на профилактику управления транспортом в нетрезвом состоянии. Повышение безопасности дорожного движения во всем мире – одна из задач устойчивого развития, включенных в повестку ООН на период до 2030 года.



Социальная реклама и видеоролик #ПИТЬНЕЛЬЗЯРУЛИТЬ появятся более чем на 600 автозаправочных станциях в 80 городах России. Пройдя по специальному QR-коду размещенному в прикассовой зоне, водители могут проверить свои знания о влиянии алкоголя на организм человека и безопасность вождения с помощью теста.

Профилактика нетрезвого вождения – это основа деятельности по снижению аварийности на дорогах. Как показывает статистика ГИБДД, количество аварий прямо коррелируется с количеством нетрезвых водителей на дорогах. За I полугодие 2021 г. количество ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 40%, ДТП с пострадавшими стало меньше на 7,2%, а в авариях погибло на 13,2% меньше людей.

"Кампания адресована всем потребителям, но в первую очередь – автомобилистам, которым напомнят простые правила, как исключить риск нетрезвого вождения", – говорит федеральный координатор программы "Автотрезвость" Юлия Денисова, добавляя, что минимальной допустимой дозы алкоголя для водителя не существует.

Социальный проект "Автотрезвость" реализуется в России с 2013 года. В 2015 году реализация пилотного проекта в регионах была одобрена Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. В 2016 году материалы учебного модуля "Автотрезвость: вождение и алкоголь несовместимы" были утверждены МАДИ и рекомендованы к широкому использованию. В 2020 году география проекта включала уже 16 регионов РФ.