Сезон пятый: "Кантаты и хоралы". Концерт первый

26 сентября в Евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится концерт грандиозного проекта "Все кантаты Баха с Романом Насоновым". В вечере примут участие Михаил Широченко (альт), Михаил Нор (тенор), Владимир Красов (бас), Фёдор Строганов (орган) и ансамбль Collegium Musicum. Художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко.

Collegium Musicum продолжает проект, в рамках которого все кантаты Баха звучат на исторических инструментах в пространстве собора. Пятый сезон проекта посвящен кантатам, чей музыкальный стержень составляют лютеранские хоралы. Духовные песни сопровождали каждого лютеранина на протяжении всей жизни; Бах прикоснулся к этому неисчерпаемому источнику вдохновения в раннем детстве – в возрасте 4-10 лет сборник церковных гимнов был его главной книгой, – и не расставался до конца дней. Мелодии хоралов искусно вплетены во многие его сочинения, создавая смысловую многомерность, ими инкрустирована вся баховская музыка, благодаря символике мотивов обладающая мощной интертекстуальностью. Человеку XXI века сложно считывать эти слои, вот почему в проекте так важны с комментарии крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова.

26 сентября прозвучат две кантаты, построенных на хорале крупнейшего германского протестантского поэта XVII века Иоганна Риста "O Ewigkeit, du Donnerwort" (1642). Мелодию к этому духовному гимну написал Иоганн Шоп.

Кантата № 60 впервые прозвучала в Лейпциге 7 ноября 1723 года в первый год работы композитора на посту кантора церкви святого Фомы. Это одна из диалогических кантат Баха: ее тема – страх смерти и надежда на спасение – раскрывается в основном через разговор двух аллегорических фигур – Страха (альт) и Надежды (тенор). В четвертой части в диалог со Страхом вступает сам Христос (бас). Неповторимый звуковой облик кантате придает состав ансамбля: помимо струнных и бассо-континуо Бах вводит в партитуру валторну и два гобоя д'амур. Хорал Риста открывает кантату и становится основой хоральной фантазии, а вот завершает сочинение другой хорал – знаменитая мелодия Франца Иоахима Бурмейстера "Es ist genug" ("С меня довольно").

Год спустя Бах сочинил кантату уже на весь хорал Риста и исполнил ее в первое воскресенье по Троице – 11 июня 1724 года. Кантата № 20 дала старт второму годовому циклу, который изначально был задумал как цикл хоральных кантат – за год их было создано около 40. В отличие от компактной Кантаты № 60, новое прочтение старинного хорала представляло собой масштабное сочинение из двух частей (первая исполнялась перед проповедью, вторая – после) для трех солистов, четырехголосного хора и барочного ансамбля с двумя трубами и тремя гобоями. Звуковое великолепие такого состава Бах демонстрирует уже во вступительной фантазии на тему хорала, написанной в стиле торжественной французской увертюры. Последующие части Бах выстраивает характерным способом: часть поэтических строф гимна сохранена, а остальные либреттист перефразировал и превратил в последовательность речитативов и арий.

В программе:

Кантата № 60 O Ewigkeit, du Donnerwort ("О вечность, слово паче грома") (1723)

Кантата № 20 O Ewigkeit, du Donnerwort ("О вечность, слово паче грома") (1724)

Приобрести билеты можно по ссылке.