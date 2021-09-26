Симфоническое шоу "Хиты группы Rammstein" в исполнении оркестра RockestraLive - Яркая осень, яркие эмоции!

8 октября в клубе "ГлавСlub" вы станете свидетелями необычного и долгожданного представления – рок оркестр RockestraLive представит программу "Хиты группы Rammstein", которая уже успела полюбиться фанатам культовой группы.

Сплетение красоты и торжественности классического оркестра со мощнейшим напором и драйвом музыки группы Rammstein – всё это стало возможно благодаря оркестру. Яркая шоу-программа с танцующим оркестром, массой интерактивов и хитами любимых исполнителей, среди которых: Amerika, Du Hast, Engel, Feuer Frei!, Ich tu dir weh, Ich will, Links 2-3-4, Mein Herz brennt, Radio, Sonn и многие другие, не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя.

RockestraLive – это уникальный коллектив, исполняющий современные рок-хиты симфоническим составом. За время своего существования оркестр успел провести 4 тура по России и выступить на лучших площадках Москвы.

Больше двух часов невероятного симфонического шоу в лучшем концертном клубе. Могут ли скрипки и виолончели высекать огонь, а валторны и тромбоны жечь напалмом? Теперь да!