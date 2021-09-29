30 сентября в Соборе св. Петра и Павла пройдет концерт – "Времена года: Вивальди – Пьяццолла". В вечере примут участие лауреаты международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Федор Строганов (орган) и Московский струнный оркестр

"Времена года" Вивальди и Пьяццоллы – два взгляда на мир, которые разделяет 250 лет. Вместе они позволяют ощутить, каким видел круговорот жизни человек Высокого барокко, а каким – наш старший современник. Великолепный орган собора тоже зазвучит в этот вечер.

Это сегодня для нас Вивальди — золотая классика. А для современников он был новатором и экспериментатором. Кто так мастерски изображал птичье пение, летнюю грозу или залихватские пляски итальянских крестьян! При этом композитор оставался философом и заключил в 40-минутный цикл объемную картину жизни и мира. В цикле из четырёх скрипичных концертов множество смыслов: четыре времени года – четыре возраста жизни человека – четыре стороны света – четыре времени суток. А весь цикл "Времена года" – это путь человека от юности, радости весеннего света к последним радостям зимы.

"Времена года" Пьяццоллы совсем о другом. Это четыре больших танго, объединенных под названием "Cuatro Estaciones Porteñas". Словом "Porteño" Пьяццолла намекает на тех, кто родился в Буэнос-Айресе, а еще точнее – бедняков, живущих в улочках портовых кварталов, где родилось аргентинское танго. Пьяццолла – не человек эпохи просвещения, и ему важна не объективная картина мира, а зарисовки из жизни обитателей окраины Буэнос-Айреса. Любовь и одиночество, страсть и разлука в большом городе – вот о чем знаменитые танго Пьяццоллы.

Слушателей также ждет встреча с историческим органом собора. Выдающийся российский органист Федор Строганов исполнит одно из величайших творений Баха Токкату и фугу ре минор, BWV 565.

В программе:

Антонио Вивальди (1678–1741)

"Времена года", цикл концертов для скрипки и струнного оркестра

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Токката и фуга ре минор, BWV 565

Астор Пьяццолла (1921–1992)

"Времена года в Буэнос-Айресе"

Начало концерта в 20:00

Билеты https://collegiummusicum.ru/