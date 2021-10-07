Сольный концерт Елены Приваловой

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Елена хорошо известна
ценителям органной музыки как замечательный исполнитель и неутомимый энтузиаст
органного искусства. В Москве под ее руководством проходит фестиваль "Органные
вечера в Кусково". В Риге, которая стала вторым домом органистки, ее концерты
привлекают огромное внимание аудитории. В Москве на историческом органе собора
святых Петра и Павла она исполнит шедевры романтической эпохи и несколько
раритетов из русского органного репертуара.
Орган, построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, является уникальным для России инструментом. Елена Привалова составила программу так, чтобы наилучшим образом отразить его индивидуальность и звуковое богатство. Поэтому бóльшую часть вечера будет звучать музыка композиторов-романтиков.
Откроет программу сочинение Феликса Мендельсона. Его органная Соната № 3 очень необычна: в первой части звучит знаменитый страстной хорал Мартина Лютера "Из глубины я взываю [к Тебе]", к которому ранее обращался Бах, а вторая – и последняя – часть представляет собой небольшое уютное Andante tranquillo. Вслед за Мендельсоном в баховском творчестве искали вдохновения все, кто писал для органа в XIX веке. В том числе и Иоганнес Брамс, чья масштабная прелюдия и фуга соль минор – яркое тому доказательство.
Сердце программы – музыка двух русских авторов, Сергея Танеева и Христофора Кушнарёва. Оба они были музыкантами и учеными, оба почитали Баха и вдохновлялись его произведениями, оба на протяжении всей жизни изучали законы полифонии и вдохновенно использовали их в своем творчестве. Концерт Елены Приваловой дает редкую возможность услышать их чудесные сочинения, обладающие особым колоритом – в них сочетается любовь к старине и романтическое восприятие мира.
Великая французская романтическая школа представлена известными опусами Сезара Франка и Леона Боэльмана: даже если вы не являетесь поклонником органной музыки, наверняка вам знакома незабываемая нежно-печальная тема Прелюдии, фуги и вариации Франка, а "Готическая сюита" Боэльмана – одно из самых популярных сочинений органного репертуара – точно произведет на вас неизгладимое впечатление.
Начало в 19:00.
Билеты – https://collegiummusicum.ru/
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