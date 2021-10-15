"Времена года": Пьяццолла и Вивальди REMIX

"Времена года": Пьяццолла и Вивальди REMIX
Фото: пресс-служба

17 октября в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет концерт "Времена года": Пьяццолла и Вивальди REMIX. В вечере примут участие лауреаты международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Антон Якушев (скрипка), Анна Снежина (скрипка), Андрей Рухадзе (скрипка), Олеся Кравченко (орган) и Московский струнный оркестр под управлением Константина Казначеева.

Одна из самых популярных программ Collegium Musicum меняет формат! Теперь в один вечер слушателей ждут "Времена года" Астора Пьяццоллы и версия знаменитого цикла Антонио Вивальди, сделанная британским композитором Максом Рихтером. Всемирный успех его музыке принесло гипнотическое сочетание минимализма, кинематографической атмосферности и любви к неоклассике. Remix барочного шедевра в духе постминимализма мгновенное завоевал огромную популярность, а запись Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons возглавляла чарты в 22 странах.

"Времена года" Антонио Вивальди – одно из самых известных и часто исполняемых произведений классической музыки. Итальянский мастер остроумно и изящно запечатлел в музыке то, каким видели окружающий мир и природу его современники. Макс Рихтер признается, что в детстве был безумно влюблен в эту музыку. "Позже, когда я стал более осведомленным и много слушал, мне стало труднее любить ее.

"“Времена года” мы слышим везде – ожидая ответа телефонного оператора, в торговом центре, в рекламе – она повсюду. С помощью своего проекта я пытаюсь вдохнуть новую жизнь в это произведение и снова полюбить его", — комментирует композитор.

Он сохранил около 25% оригинальной партитуры, но в каждой секунде новой версии заложена ДНК Вивальди. Это мечта и размышления о шедевре великого итальянца – признается Макс Рихтер.

Диск Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons, выпущенный в 2012 году Deutsche Grammophons, стал сенсацией. Эту тонкую, завораживающую и трогательную работу даже строгие критики встретили с восторгом и назвали прорывом в академической музыке – ведь после многих лет утомительных диско– и поп-версий область классических ремиксов, наконец, стала интересной.

Также в концерте будет звучать легендарный орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он был бережно отреставрирован и сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте Олеся Кравченко исполнит один из шедевры Иоганна Себастьяна Баха.

В программе:

  • Антонио Вивальди (1678–1741) – Иоганн Себастьян Бах (1685–1750), Концерт для органа до мажор, 1-я часть
  • Антонио Вивальди, Цикл концертов "Времена года"
  • Иоганн Себастьян Бах, Токката, адажио и фуга до мажор для органа, BWV 564
  • Антонио Вивальди – Макс Рихтер (*1966), Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons

Начало в 19:00

Билеты можно приобрести на сайте.


Роман ИГНАТОВ

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