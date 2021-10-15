Как прошел премьерный показ "Розового платья" в МХАТ им. М. Горького в постановке Боякова

В МХАТ им. М. Горького прошла первая премьера сезона – "Розовое платье" в постановке Эдуарда Боякова. Ночное время показа, изнанка декораций Владимира Дмитриева к легендарному спектаклю "Три сестры" Немировича-Данченко и огромный, тонущий в сумерках, театр – вот что ждало зрителей на премьере.

Спектакль-кино, спектакль-путешествие, спектакль-сиквел, спектакль-воспоминание, где главные действующие лица "Трех сестер" проплывают молчаливым воспоминанием, где декорации под музыку Чайковского разворачиваются к зрителю изнанкой –­ швами и тугими узлами веревок, где главная героиня – Наташа Прозорова 30 лет спустя – читает свой монолог о юности, девичьем счастье, ошибках и о выборе, который встает перед каждой женщиной.

Перед началом спектакля к зрителям обратился художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, режиссер Эдуард Бояков:

Приветствую вас на нашей необычной, очень странной премьере, которая, с одной стороны, является радикальным экспериментом, а с другой стороны – абсолютно классической традиционной работой, построенной на методе Станиславского. Я приглашаю вас почувствовать то, что рождается здесь и сейчас – сложный спектакль о жизни человеческого духа, о людях, об отдельном человеке. Мы посвящаем премьеру нашим великим основателям и предшественникам, мы посвящаем ее всем актерам МХАТ и великой мхатовской традиции – всегда говорить новое и всегда работать с современными драматургами.

Героев "Трех сестер" мы застали на пороге страшных событий, перед началом революции и гражданской войны. Драматург Наталия Мошина задумалась о том, как могла бы сложиться жизнь Наташи после "Трех сестер". Что с Ольгой, Машей, Ириной и Наташей стало дальше? И что на самом деле происходило тогда, в дореволюционном губернском городе, где Наташа впервые увидела сестер Прозоровых, прекрасных, как "бальмонтовские серебристые лилии, распустившиеся средь болота и шелестящих камышей"? Мошина очень деликатно отнеслась к чеховскому пространству, но создала совершенно свой чеховский мир, в котором Наташа оказывается единственным живым персонажем среди большой семьи Прозоровых – семьи, которая не умеет любить, сопереживать, радоваться и каждый день ждет завтра, чтобы начать жить.

Исполнительница главной роли Наташи Прозоровой, артистка МХАТ им. М. Горького Ирина Линдт:

История незначимого чеховского персонажа, Наташи, вдруг разворачивается в целое жизненное полотно, в жизненную драму, и мы начинаем понимать, чем жил человек, почему он так поступал. Происходит слом стереотипов – наш взгляд на трех сестер, на мещанку Наташу. И зритель понимает, что у героини есть своя внутренняя история, своя правда. И уже иначе оценивает все события, которые происходили в "Трех сестрах". По-другому начинают воспринимать саму пьесу Чехова. Все, как в жизни: у каждого – своя боль, свои проблемы, своя непрожитая история и своя прожитая. В этом и есть магия театра: увидеть в персонаже что-то особенное, что-то свое, примерить роль на себя.

У каждой женщины случаются свои розовые платья и балы принцесс, когда она чувствует себя любимой и когда ее не принимают и унижают близкие ей люди. Когда ей приходится делать правильный и неправильный выбор. Именно об этом спектакль "Розовое платье": задуматься о себе, переоценить прошлые ошибки, сделать выводы и продолжить жить сегодня и сейчас.

Несмотря на то, что история Наташи драматична, спектакль очень оптимистичен – он полон жизни, а жизнь, в свою очередь, полна не только разочарованием и горем. "Жизнь – это то, что происходит сегодня, а будущее наступает каждую минуту и это будущее мы должны творить сами", – говорит Наташа.

Спектакль "Розовое платье" ночной, он будет играться в день, когда в МХАТ им. М. Горького идет постановка Немировича-Данченко 1940 года "Три сестры", реконструированная театром в прошлом году. Зритель может устроить себе полное погружение в мир Чехова, побывав сначала на одном, а затем на другом спектакле. Однако для тех, кто по каким-то причинам не может прийти на "Три сестры", режиссер Эдуард Бояков придумал стендап-путешествие в прошлое – 30-минутное действие в фойе, где зрителю напомнят обо всех персонажах Чехова.

Творческая группа:

Автор: Наталия Мошина

Режиссер-постановщик: Эдуард Бояков

Режиссер: Сергей Глазков

Режиссер по пластике: Рамуне Ходоркайте

Шеф-драматург: Мария Ватутина

Художник по костюмам: Елена Зыкова

Художник-технолог: Екатерина Кузнецова

Художник по свету: Никита Черноусов

Видеохудожник: Максим Чепухалин

Музыкальное оформление: Василий Поспелов, Ольга Зрилина, Максим Зонов

Помощники режиссера: Екатерина Кучеренко, Евгений Васильев, Эльвира Карпова

Исполнительный продюсер: Кирилл Мосунов

Руководство художественно-постановочной части: Алексей Патутин, з.р.к. РФ Сергей Щербаков

В ролях:

Наталья Ивановна Прозорова: Ирина Линдт

Лектор-экскурсовод: Дмитрий Минчёнок, Владимир Халтурин, Александр Карпенко

Михаил Протопопов: Тимур Дружков, Сергей Глазков

Генерал Прозоров: Андрей Айсин

Андрей Сергеевич Прозоров: Юрий Ракович, Герман Андреев

Ольга: Кристина Пробст

Маша: Наталия Медведева

Ирина: Полина Маркелова

Продолжительность: 1 час 30 мин., без антракта

Возрастное ограничение: 18+