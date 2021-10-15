Как прошел премьерный показ "Розового платья" в МХАТ им. М. Горького в постановке Боякова

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В МХАТ им. М. Горького прошла первая премьера сезона – "Розовое платье" в постановке Эдуарда Боякова. Ночное время показа, изнанка декораций Владимира Дмитриева к легендарному спектаклю "Три сестры" Немировича-Данченко и огромный, тонущий в сумерках, театр – вот что ждало зрителей на премьере.
Спектакль-кино, спектакль-путешествие, спектакль-сиквел, спектакль-воспоминание, где главные действующие лица "Трех сестер" проплывают молчаливым воспоминанием, где декорации под музыку Чайковского разворачиваются к зрителю изнанкой – швами и тугими узлами веревок, где главная героиня – Наташа Прозорова 30 лет спустя – читает свой монолог о юности, девичьем счастье, ошибках и о выборе, который встает перед каждой женщиной.
Перед началом спектакля к зрителям обратился художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, режиссер Эдуард Бояков:
Приветствую вас на нашей необычной, очень странной премьере, которая, с одной стороны, является радикальным экспериментом, а с другой стороны – абсолютно классической традиционной работой, построенной на методе Станиславского. Я приглашаю вас почувствовать то, что рождается здесь и сейчас – сложный спектакль о жизни человеческого духа, о людях, об отдельном человеке. Мы посвящаем премьеру нашим великим основателям и предшественникам, мы посвящаем ее всем актерам МХАТ и великой мхатовской традиции – всегда говорить новое и всегда работать с современными драматургами.
Героев "Трех сестер" мы застали на пороге страшных событий, перед началом революции и гражданской войны. Драматург Наталия Мошина задумалась о том, как могла бы сложиться жизнь Наташи после "Трех сестер". Что с Ольгой, Машей, Ириной и Наташей стало дальше? И что на самом деле происходило тогда, в дореволюционном губернском городе, где Наташа впервые увидела сестер Прозоровых, прекрасных, как "бальмонтовские серебристые лилии, распустившиеся средь болота и шелестящих камышей"? Мошина очень деликатно отнеслась к чеховскому пространству, но создала совершенно свой чеховский мир, в котором Наташа оказывается единственным живым персонажем среди большой семьи Прозоровых – семьи, которая не умеет любить, сопереживать, радоваться и каждый день ждет завтра, чтобы начать жить.
Исполнительница главной роли Наташи Прозоровой, артистка МХАТ им. М. Горького Ирина Линдт:
История незначимого чеховского персонажа, Наташи, вдруг разворачивается в целое жизненное полотно, в жизненную драму, и мы начинаем понимать, чем жил человек, почему он так поступал. Происходит слом стереотипов – наш взгляд на трех сестер, на мещанку Наташу. И зритель понимает, что у героини есть своя внутренняя история, своя правда. И уже иначе оценивает все события, которые происходили в "Трех сестрах". По-другому начинают воспринимать саму пьесу Чехова. Все, как в жизни: у каждого – своя боль, свои проблемы, своя непрожитая история и своя прожитая. В этом и есть магия театра: увидеть в персонаже что-то особенное, что-то свое, примерить роль на себя.
У каждой женщины случаются свои розовые платья и балы принцесс, когда она чувствует себя любимой и когда ее не принимают и унижают близкие ей люди. Когда ей приходится делать правильный и неправильный выбор. Именно об этом спектакль "Розовое платье": задуматься о себе, переоценить прошлые ошибки, сделать выводы и продолжить жить сегодня и сейчас.
Несмотря на то, что история Наташи драматична, спектакль очень оптимистичен – он полон жизни, а жизнь, в свою очередь, полна не только разочарованием и горем. "Жизнь – это то, что происходит сегодня, а будущее наступает каждую минуту и это будущее мы должны творить сами", – говорит Наташа.
Спектакль "Розовое платье" ночной, он будет играться в день, когда в МХАТ им. М. Горького идет постановка Немировича-Данченко 1940 года "Три сестры", реконструированная театром в прошлом году. Зритель может устроить себе полное погружение в мир Чехова, побывав сначала на одном, а затем на другом спектакле. Однако для тех, кто по каким-то причинам не может прийти на "Три сестры", режиссер Эдуард Бояков придумал стендап-путешествие в прошлое – 30-минутное действие в фойе, где зрителю напомнят обо всех персонажах Чехова.
Творческая группа:
В ролях:
Продолжительность: 1 час 30 мин., без антракта
Возрастное ограничение: 18+
Возможности для наращивания экспорта у РФ имеются