Классика органного авангарда. Цикл из пяти концертов

24 октября в Кафедральном соборе св. Петра и Павла Collegium Musicum начинает цикл "Голоса Вселенной: орган XXI века". Это беспрецедентный по масштабу проект, в котором будет звучать органная музыка классиков авангарда XX века и современных композиторов. Цикл продлится с октября 2021 года по май 2022-го и включает пять программ, представляющих широчайшую палитру современной органной музыки: от Оливье Мессиана, первым открывшего новые горизонты органных звучаний в 1930-е, и Дьёрдя Лигети, в 1960-е полностью перевернувшего представление о возможностях инструмента, до многочасовой органной инсталляции. Часть произведений прозвучит в России впервые.

"Церковный орган в представлении большинства людей – инструмент консервативный, такая машина времени, чье звучание переносит в прошлое. Но почти вся самая радикальная органная музыка рождалась в церкви. Мессиан всю жизнь служил церковным органистом, Лигети свои сочинения создавал и записывал в условиях соборной акустики, самое фантастическое исполнение пьесы Джона Кейджа As Slow as Possible, рассчитанное на 639 лет, – о таком вряд ли мог мечтать сам автор – запустили на органе в немецком соборе. Наш фонд уже восемь лет представляет программы, в которых звучит классика органного репертуара, теперь настало время показать, на что еще способен этот инструмент. Уверяю вас, это прорыв в иную реальность, а каждый концерт – потрясение", – комментирует директор фонда Collegium Musicum Олег Романенко.

24 октября цикл открывает титулярный органист Папской Базилики св. Михаила (Мадрид) Даниэль Сальвадор – он исполнит все органные сочинения Дьёрдя Лигети. Именно Лигети – композитор, чья музыка создает атмосферу фильмов Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" и "Сияние", – совершил настоящую революцию в восприятии органа. Его органные опусы и сегодня, в век электроники, звучат как послание из далекой галактики. Услышать пьесы Лигети на историческом органе в уникальной акустике собора – неповторимый экзистенциальный опыт для любого человека, даже далекого от музыкального авангарда.

18 декабря Марианна Высоцкая выступит в рамках Рождественского фестиваль "Адвент" с программой "Органные фрески: от Мессиана до наших дней". Это панорама органной музыки последнего столетия, в которой представлены и классики (Мессиан, Лангле, Пярт), и яркие зарубежные авторы (Кампо, Яманучи), и целая плеяда отечественных композиторов (Альфред Шнитке, Валерий Кикта, Фарадж Караев), в том числе прозвучит российская премьера пьесы "Love" Дмитрия Смирнова, умершего прошлой весной от коронавируса.





Панораму продолжит программа композитора и органиста Игоря Гольденберга "Симфония тысячи голосов" (6 февраля 2022). Он исполнит красочные полотна крупнейших мастеров французской органной школы (Дюрюфле, Дюпре, Лангле), вернется к ранним истокам современной музыки (Айвз, Скрябин), вспомнит выдающегося советского композитора и педагога, своего учителя Альберта Лемана и познакомит публику с собственными сочинениями.

Самая необычная программа – четырехчасовые "Медитации на органе" (7 апреля). Это размышление об архитектурных свойствах музыки и музыкальных свойствах архитектуры, найденных в архитектурном музыкальном инструменте. "Звук и тишина, свободно раскрывающиеся в пространстве и времени", – так описывает свою концертную инсталляцию немецкая органистка и композитор Эва-Мария Хубен, один из самых заметных представителей международной композиторской группы Wandelweiser, занимающейся тихой музыкой и практиками глубокого слушания. Концерт пройдет в рамках Международного фестиваля "Музыка Пространство Архитектура".

Последняя программа цикла – некий итог пути. В концерте "Organumnovum: 50 звуковых лет "Илья Фёлльми-Кудрявцев (Швейцария) исполнит сочинения, созданные для органа в последние 50 лет; все они, кроме известной пьесы Кейджа Souvenir, прозвучат в России впервые. Среди авторов профессор Цюрихского университета искусств и органист кафедрального собора в Берне Даниэль Глаус, британец Майкл Финнисси и один из титанов современной музыки Хайнц Холлигер – все они так или иначе представляют направление новой сложности и развивают принципы крупнейших композиторов послевоенного авангарда. Этот концерт – настоящий вызов и для солиста, и для слушателей, он требует смелости и открытости, но точно можно сказать, что для тех, кто пройдет этот путь, музыкальная картина мир уже никогда не будет прежней.

24 октября, 19:00

Все органные сочинения Дьёрдя Лигети

Титулярный органист Папской базилики св. Михаила в Мадриде

Даниэль САЛЬВАДОР орган (Испания)

В программе: Дьёрдь Лигети

18 декабря, 19:00

Органные фрески: от Мессиана до наших дней

лауреаты международных конкурсов

Марианна ВЫСОЦКАЯ орган

Станислав МАЛЫШЕВ скрипка

Андрей ВИННИЦКИЙ вибрафон, колокольчики

В программе: Жан Лангле, Реджис Кампо, Тадаси Яманучи, Арво Пярт, Валерий Кикта, Фарадж Караев, Альфред Шнитке, Дмитрий Смирнов, Оливье Мессиан

6 февраля, 19:00

Симфония тысячи голосов

лауреат международных конкурсов

Игорь ГОЛЬДЕНБЕРГ орган

В программе: Морис Дюруфле, ЧарльзАйвз, Жан Лангле, Александр Скрябин, Альберт Леман, Марсель Дюпре, Игорь Гольденберг

7 апреля, 19:00

Медитация на органе

Эва-Мария ХУБЕН (Германия)

17:30 – 21:30

В рамках Международного фестиваля "Музыка Пространство Архитектура"

22 мая, 19:00

Organumnovum: 50 звуковых лет

Илья ФЁЛЛЬМИ-КУДРЯВЦЕВ орган (Швейцария)

В программе: Даниэль Глаус, Майкл Финнисси, Джон Кейдж, Хайнц Холлигер