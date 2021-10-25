"Мой самый лучший День Рождения" на сцене МХАТ им. М. Горького

Искусство драматической импровизации опаснее работы дрессировщика. Если зритель не плачет, считай, что исполнителя съели. Только не львы, а публика

Автор "Красного Моцарта", открывший 123-й сезон МХАТ им. М. Горького, режиссер спектаклей "Танго на линии выстрела", "Алисы без Кэрролла", актер "Розового платья", драматург, импровизатор, лауреат премии ТЭФИ, премии "Лавровая ветвь" и премии имени Ирины Архиповой представляет на Третьей сцене МХАТ им. М. Горького искусство драматической импровизации, спектакль "Мой самый лучший День Рождения".



История Дня рождения показана глазами "трудного подростка". Дмитрий Минчёнок выступает как актер, импровизатор, сочиняя законченную драматическую историю на глазах у зрителя. Авторский метод Минчёнка – импровизация, возведенная в ранг законченной истории, в котором автор отдается шаманскому погружению в реальность.

Спектакль разделен на главы. Зрителей ждет невероятный театральный коктейль из драмы, загадки, комедии и и артистов-друзей Дмитрия Минчёнка.

Продолжительность: 1 час 35 мин.



Рассказчик – лауреат ТЭФИ, премии им. Ирины Архиповой, лауреат национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь" – Дмитрий Минчёнок.